Els veïns de Santa Eugènia demanen conèixer de primera mà l'acord que permetria salvar el parc Jordi Vilamitjana de Girona
Reivindiquen el paper de les associacions veïnals per decidir el futur del campus de Salut
L'Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter ha reclamat tenir una trobada amb l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya per conèixer de primera mà l'acord que permetria salvar el parc Jordi Vilamitjana. L'ens autonòmic va plantejar una proposta per traslladar la construcció prevista d'habitatges al parc després de la modificació urbanística arran del nou Campus de Salut a una zona del polígon industrial de Mas Xirgu. El consistori gironí, ara, ha d'estudiar la viabilitat d'aquesta proposta.
Així, els veïns celebren el “principi d’acord” entre Generalitat i Ajuntament “per garantir l’imminent desenvolupament del futur Campus de Salut i preservar l’actual Parc Jordi Vilamitjana”, així com “l’esforç i la coordinació” entre les dues administracions. Amb això es “referma” l’argument que l’associació veïnal havia posat sobre taula des del principi, que el campus i el parc “són coses diferents i la seva coexistència és possible”.
En tot cas, ara reclamen “ser convocats” per part de les dues institucions a una reunió “per conèixer de primera mà aquest principi d’acord i consolidar espais de treball conjunt entre administracions i teixit veïnal”. Proposen que la convocatòria sigui a la Taula de Ciutat que ja està constituïda a Girona. Com ja han fet altres vegades, reivindiquen el paper de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia i de la Coordinadora d’Associacions Veïnals de Girona en defensa del parc. Asseguren que com a interlocutors sempre han “posat sobre la taula l’existència d’alternatives per finançar la compensació de terrenys privats”.
“Eren possibles”
Després de la proposta de la Generalitat de traslladar els drets d’edificació a terrenys del polígon Mas Xirgu els veïns diuen que ara és “referma” el plantejament que han fet, que és el que hi havia “alternatives possibles”. L’associació veïnal clou el comunicat posant-se “a disposició per seguir aportant i construint el millor futur possible”.
