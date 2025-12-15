El GEiEG torna a acollir aquest Nadal una nova edició del Lleuresport
Com a novetat, enguany s’estrena una col·laboració entre el parc i la Pista de Gel de Girona i les persones que assisteixin a algun dels dos esdeveniments gaudiran d’avantatges per anar a l’altre
La 41a edició del parc infantil i juvenil de Nadal del GEiEG, el Lleuresport, tindrà lloc els dies 29 i 30 de desembre del 2025 i 2 i 3 de gener del 2026 al Complex Esportiu de Sant Narcís de l’entitat. El parc estarà obert de les 15.30 h a les 20 h i, a més de tallers i activitats lúdiques i d’aventura, s’hi oferirà cada dia a les 18 h un espectacle de petit format.
El regidor d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran Martínez, i el president del GEiEG, Francesc Cayuela, han presentat aquest matí la programació de l’edició d’enguany del Lleuresport, al costat de la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. Una de les novetats d’aquest any és precisament la col·laboració entre el Lleuresport i la Pista de Gel de Girona, que té lloc al Palau de Fires.
Totes les persones que assisteixin al Lleuresport tindran una baixada gratuïta al tobogan de la Pista de Gel mostrant la seva entrada del parc infantil i juvenil de Nadal. Així mateix, totes les persones que vagin a la Pista de Gel podran gaudir d’un 50% de descompte en l’entrada del Lleuresport ensenyant el tiquet de la pista.
“Des de l’Ajuntament de Girona apostem per un Nadal actiu i educatiu, on l’esport i l’educació en el lleure siguin eines per fomentar hàbits saludables, la convivència i el gaudi compartit”, ha destacat el regidor Àdam Bertran Martínez.
Tres espais
El parc es distribuirà en tres espais. A la planta principal s’hi ubicarà el punt d’informació, els jocs gegants de les Fires de Girona, un wipeout inflable, l’escenari, l’espai ONG, l’espai “Cuida el teu somriure amb Instituts Odontològics” i un espai de joc de 0 a 5 anys. El primer pis, accessible per a persones amb mobilitat reduïda a través d’un ascensor interior, es destinarà als inflables, als tallers de maquillatge i de treballs manuals de temàtica nadalenca, als jocs gegants de fusta i al futbol taula. I, a la planta inferior, hi haurà activitats esportives i d’aventura amb tirolina, rocòdrom, pont de fusta, espai de circ, circuit d’aventura, inflable eliminator i joc interactiu i sensorial.
El parc infantil i juvenil de Nadal Lleuresport és organitzat per l’Ajuntament de Girona i el GEiEG. Les entrades es poden adquirir telemàticament a la web del Lleuresport o a la taquilla del parc a un preu de 5 euros per als infants majors de tres anys i per a les persones adultes no sòcies del GEiEG. Els adults i les adultes sòcies del GEiEG tindran entrada gratuïta, igual que els menors de tres anys. També s’aplicaran descomptes especials per a famílies monoparentals o nombroses, grups i d’altres.
Les persones assistents disposaran de servei de bar, guarda-roba i guarda cotxets i, a més, hi haurà un Espai Calma pensat per a infants i les seves famílies que necessitin una estona de tranquil·litat i recolliment.
