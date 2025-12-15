Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
L'establiment de la zona de l'Avellaneda i un punt de recollida a Vilablareix, suposen una inversió de cinc milions
Ja hi ha dia per l'obertura de la nova botiga d'Ikea de Girona. En concret, per la botiga situada a la carretera de Barcelona-carrer Astúries, 61, i per un punt de recollida a la localitat de Vilablareix.
Són dos nous punts que "reforcen el compromís de l'empresa amb Catalunya i amb el seu objectiu d'oferir una experiència de compra més completa i immediata i l'accés a un gran assortiment de productes a través de la compra directa", segons han assenyalat fonts de la firma. Aquests projectes suposen una inversió de 5 milions d'euros i la creació de 60 llocs de treball, gairebé el 100% dels quals estaran ocupats per persones de la província de Girona, segons la mateixa font.
A la nova botiga, que obrà el 21 de gener, els clients trobaran elements per a totes les habitacions de la llar i uns 1.200 productes disponibles per a la compra directa, a més d'assessorament personalitzat en decoració i planificació. També disposa d'una zona de restauració de 90 metres quadrats anomenada "Swedish Bite" per donar a conèixer la gastronomia sueca.
A més, el nou punt de recollida serà a només 5 minuts de distància, al carrer Ciurana de Güell, 5-7 de Vilablareix, cosa que facilitarà la recollida de comandes tant a la botiga com a través d'altres canals, com ara el web o per telèfon. Aquest nou format de botiga forma part de l'estratègia d'Ikea "d'integrar-se encara més a la vida quotidiana de les persones, reduir distàncies i fer l'assortiment encara més accessible", segons fonts de l'epresa.
Ara mateix hi ha un espai de planificació i punt de recollida d'Ikea a Girona, amb una plantilla de 14 persones que formaran part de la nova botiga i el punt de recollida. L'espai actual es mantindrà obert fins al dia de la inauguració de la nova botiga.
El director de l'establiment
Al capdavant de l'equip hi haurà Guillem Pinto, el nou director de la botiga Ikea Girona. Pinto va començar la seva trajectòria a I'wmpresa el 2012, amb n23 anys, com a reforç d'estiu al departament de vendes d'Ikea Hospitalet. El 2021 es va traslladar a Ikea Badalona per liderar l'àrea comercial de la botiga. A més, fa poc ha començat el programa Bloom Market Managers, orientat a impulsar el talent intern i adquirir noves habilitats i competències per reforçar la trajectòria i la preparació per continuar treballant a Ikea. "Ja hem contractat el 95% de la plantilla, que ja ha començat el procés de formació al nostre espai de planificació actual a Girona i a les botigues de Badalona i Glòries", explica e el nou director.
El mapa a Catalunya
Des que Ikea va aterrar a Espanya, Catalunya ha estat un mercat rellevant per a la marca i va ser la zona on es va obrir la primera botiga, a Badalona.
Amb la inauguració de la nova botiga a Girona, Ikea busca reforçar la seva presència a Catalunya, on ja suma tres botigues de format urbà o més petit (Diagonal, Glòries i, ara, Girona), tres botigues tradicionals (Badalona, Gran Via L'Hospitalet i Sabadell) i quatre espais de planificació (Granollers, Tarragona, Lleida i Sant Pere de Ribes), a més de diferents punts de recollida.
A tots aquests se suma el centre logístic de Valls, que s'encarrega de subministrar totes les botigues d'Ikea d'Espanya, Portugal i el sud de França. Es tracta d'un mercat estratègic per a l'empresa, que destaca "pel seu dinamisme i la seva capacitat de transformació."
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia