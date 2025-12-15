Junts per Girona no veu "realista" la proposta per al parc Jordi Vilamitjana i hi entreveu interessos electorals del PSC
Geis critica que es basa tan sols "en un croquis" i subratlla que no admetran "cap retard" amb el Campus de Salut
Junts per Girona no veu "realista" ni tampoc "sòlida" la proposta per evitar que l'actual parc Jordi Vilamitjana s'edifiqui i assegura que obeeix a una "estratègia electoral" del PSC. La vicealcaldessa Gemma Geis ha subratllat que la proposta es basa tan sols "en un croquis" i que, ja d'entrada, planteja un escenari urbanístic "dubtós". Perquè els terrenys del Mas Xirgu on es volen traslladar els blocs de pisos són "més inundables" que aquells altres a tocar de la riera de Masrocs que van comportar afectar el parc actual. Geis també recela que la proposta hagi arribat precisament ara, quan la tramitació urbanística ja era "una carpeta tancada", i adverteix que el seu grup no admetrà "cap retard" amb el nou Trueta ni el Campus de Salut.
