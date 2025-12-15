Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts per Girona no veu "realista" la proposta per al parc Jordi Vilamitjana i hi entreveu interessos electorals del PSC

Geis critica que es basa tan sols "en un croquis" i subratlla que no admetran "cap retard" amb el Campus de Salut

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, valorant l'acord per estudiar no edificar al parc Jordi Vilamitjana

La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, valorant l'acord per estudiar no edificar al parc Jordi Vilamitjana / Xavier Pi (ACN)

Xavier Pi / ACN

Xavier Pi / ACN

Girona

Junts per Girona no veu "realista" ni tampoc "sòlida" la proposta per evitar que l'actual parc Jordi Vilamitjana s'edifiqui i assegura que obeeix a una "estratègia electoral" del PSC. La vicealcaldessa Gemma Geis ha subratllat que la proposta es basa tan sols "en un croquis" i que, ja d'entrada, planteja un escenari urbanístic "dubtós". Perquè els terrenys del Mas Xirgu on es volen traslladar els blocs de pisos són "més inundables" que aquells altres a tocar de la riera de Masrocs que van comportar afectar el parc actual. Geis també recela que la proposta hagi arribat precisament ara, quan la tramitació urbanística ja era "una carpeta tancada", i adverteix que el seu grup no admetrà "cap retard" amb el nou Trueta ni el Campus de Salut.

