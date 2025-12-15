Jutgen un home que afronta 14 anys de presó per intentar matar-ne un altre a ganivetades a la sortida d'un bar de Girona
Els testimonis que van socórrer la víctima reconeixen l'agressor a qui la policia va detenir l'endemà amb l'arma a sobre
L'Audiència de Girona jutja des d'aquest dilluns un home que afronta 14 anys i 20 dies de presó per intentar matar-ne un altre a ganivetades a la sortida d'un bar de Girona. Els fets van passar el 20 de febrer del 2024 quan la víctima i el processat estaven a fora l'establiment on havien coincidit i, segons els escrits de les acusacions, l'home es va abraonar amb un ganivet per intentar matar la víctima, que va aconseguir aturar el primer atac, però no va poder impedir els següents. En un d'aquests, el sospitós li va acabar seccionant la mà. Dos dels testimonis han reconegut que l'acusat va perseguir i ferir la víctima a qui li van acabar fent un torniquet. La policia va poder detenir el sospitós l'endemà, encara amb l'arma a sobre.
El judici es reprendrà dimecres amb les declaracions dels forenses i amb la de l'acusat, que ho farà al final. En la sessió d'aquest dilluns, el primer a respondre les preguntes de les parts ha estat la víctima que ha relatat que coneixia l'home, perquè en ocasions anteriors li havia demanat ajuda. Segons ha explicat a preguntes de la fiscalia, el processat ja li havia mostrat dos dies abans el ganivet amb el qual, presumptament, va atacar-lo el dia dels fets.
L'home ha assegurat que aquell 20 de febrer estaven tots dos a dins de l'establiment, fet corroborat per la resta de testimonis. En un moment, van sortir sols a fora del bar i va ser en aquell moment que, segons la víctima, l'home el va amenaçar de matar-lo i li va esgrimir el ganivet, però ell no en va fer cas perquè altres vegades ja s'havia comportat de manera similar.
De sobte, segons ha explicat la víctima, l'acusat va intentar agredir-lo al cap, però ell va poder frenar el primer cop i aleshores va intentar escapar-se però no va poder-ho fer i l'home el va ferir al cap i a la mà que li va quedar amputada.
També han declarat dos testimonis més que han explicat que el processat va perseguir la víctima amb el ganivet d'uns 33 centímetres. Finalment, han relatat que l'home, ja ferit, va caure després d'ensopegar amb una jardinera del carrer i va quedar tombat a terra, moment que l'acusat va aprofitar, segons la versió dels testimonis, per tallar-li la mà.
Després de l'agressió, el sospitós va sortir corrent amb l'arma i un dels testimonis va fer-li un torniquet a la víctima per evitar que seguís sagnant. El propietari del bar ha explicat que va avisar la policia i que va abaixar la persiana per tal de protegir la resta de clients, en veure que el processat anava armat.
Detingut amb l'arma a sobre
A la sessió d'aquest dilluns també han prestat declaració un agent dels Mossos d'Esquadra que van ser els primers en arribar al lloc dels fets i ha explicat que la víctima no responia. A més, també ha declarat un comandament de la Policia Municipal de Girona que va ser el responsable d'arrestar el sospitós.
L'agent ha revelat que la detenció es va produir l'endemà a les hortes de Santa Eugènia. Al sospitós el van trobar al carrer Montseny i van demanar-li que s'aturés. Just en aquell moment, va arrencar a córrer a la zona de les hortes sense fer cas als policies que van iniciar una persecució a peu.
Finalment, l'agent el va poder aturar i un cop a terra van descobrir que tenia el ganivet amagat a dins de la jaqueta, encara amb restes de sang seca del dia abans. El policia ha explicat que el sospitós li va dir reconèixer que el dia abans s'havia barallat i que necessitava el ganivet per defensar-se.
La declaració de l'acusat està prevista per aquest dimecres, després de les testificals dels forenses. Les acusacions demanen 14 anys i 20 mesos de presó i l'expulsió del país a més d'una responsabilitat civil per a la víctima. En concret, la fiscalia reclama per a la víctima 139.959,07 euros, mentre que l'acusació particular ho eleva a 194.365,85 euros. Per la seva banda, la defensa sol·licita l'absolució de l'acusat.
