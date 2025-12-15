Llagostera dona la benvinguda al Nadal amb La Nadalenca
Al llarg del cap de setmana s'han fet diferents actes per a tots els públics
Llagostera ha donat la benvinguda al Nadal aquest cap de setmana amb la celebració de la tercera edició de La Nadalenca. Al llarg del cap de setmana s'han celebrat diferents actes dirigits a tots els públics com ara parades, nòria manual, tallers familiars, músics de carrer, espectacles familiars, cantades de nadales, xocolatades o concerts, entre d'altres.
