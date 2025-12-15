Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaRestaurant BescuitPla KanpaiAlcaldessa SaltPiròman Olot
instagramlinkedin

Llagostera dona la benvinguda al Nadal amb La Nadalenca

Al llarg del cap de setmana s'han fet diferents actes per a tots els públics

Un dels actes de La Nadalenca.

Un dels actes de La Nadalenca. / Ajuntament Llagostera

Redacció

Redacció

Llagostera ha donat la benvinguda al Nadal aquest cap de setmana amb la celebració de la tercera edició de La Nadalenca. Al llarg del cap de setmana s'han celebrat diferents actes dirigits a tots els públics com ara parades, nòria manual, tallers familiars, músics de carrer, espectacles familiars, cantades de nadales, xocolatades o concerts, entre d'altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents