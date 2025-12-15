Petit incendi en un pis de Girona
El foc s'ha saldat sense ferits
Els Bombers han intervingut aquest dilluns en un incendi en un pis del carrer del Carme de Girona. S’hi han mobilitzat tres dotacions, que han sufocat les flames, les quals afectaven un habitatge de la segona planta.
En aproximadament mitja hora han donat el servei per finalitzat. L’incendi s’ha saldat amb un matalàs i una cadira cremats, segons han indicat fonts del cos d’emergències. Tampoc hi ha hagut ferits.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia
Alfonso Cabello (Proexca): «Els sectors audiovisual, tecnològic i aeroespacial consoliden les Canàries com a nou motor d'expansió empresarial»
Contingut ofert per
MAPFRE, un talismà per al futbol espanyol
Contingut ofert per MAPFRE
El gimnàs especialitzat en dones embarassades i post part de Girona: tenen un espai d'espera lúdic per tenir els infants entretinguts jugant durant l’entrenament dels pares.
Ofert per