Petit incendi en un pis de Girona

El foc s'ha saldat sense ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Bombers han intervingut aquest dilluns en un incendi en un pis del carrer del Carme de Girona. S’hi han mobilitzat tres dotacions, que han sufocat les flames, les quals afectaven un habitatge de la segona planta.

En aproximadament mitja hora han donat el servei per finalitzat. L’incendi s’ha saldat amb un matalàs i una cadira cremats, segons han indicat fonts del cos d’emergències. Tampoc hi ha hagut ferits.

