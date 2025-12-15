Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes

L'accident s'ha saldat amb tres dones ferides

Els serveis d'emergències treballat en l'accident de Sarrià de Ter.

Els serveis d'emergències treballat en l'accident de Sarrià de Ter. / Captura de vídeo / anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Sarrià de Ter

Un accident de trànsit entre un camió i dos cotxes a Sarrià de Ter ha provocat importants cues a l’AP-7 en sentit França.

De moment, les retencions són d’uns dos quilòmetres i es poden veure agreujades pel tall de dos carrils.

L’avís s’ha rebut pocs minuts abans de les dues del migdia, a l’altura del punt quilomètric 55,9, en sentit nord.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d’Esquadra.

El sinistre ha estat un xoc per encalç entre els tres vehicles.

L'accident s'ha saldat amb tres dones ferides. Totes de poca gravetat i el SEM les ha evacuat en ambulàncies a l'hospital Josep Trueta.

