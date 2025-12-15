Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
Un accident de trànsit entre un camió i dos cotxes a Sarrià de Ter ha provocat importants cues a l’AP-7 en sentit França.
De moment, les retencions són d’uns dos quilòmetres i es poden veure agreujades pel tall de dos carrils.
L’avís s’ha rebut pocs minuts abans de les dues del migdia, a l’altura del punt quilomètric 55,9, en sentit nord.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d’Esquadra.
El sinistre ha estat un xoc per encalç entre els tres vehicles.
L'accident s'ha saldat amb tres dones ferides. Totes de poca gravetat i el SEM les ha evacuat en ambulàncies a l'hospital Josep Trueta.