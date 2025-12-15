Salellas diu que "per poc que es pugui" no s'edificarà el parc Jordi Vilamitjana sempre que no s'endarrereixi el Trueta
L'alcalde afirma que calen informes "imprescindibles" abans de poder afirmar "al 100%" que l'operació és viable
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assegurat que "per poc que es pugui" no s'edificarà a l'actual parc Jordi Vilamitjana sempre que això suposi no endarrerir els terminis del nou Trueta ni del Campus de Salut. "Hi ha el compromís que si és viable, ho farem realitat", ha dit l'alcalde en una entrevista a Girona FM, en relació a l'acord amb la Generalitat. Ara bé, Salellas també ha posat en relleu que la proposta del Govern ha arribat aquesta tardor -un cop ja s'havia aprovat el planejament- i que calen informes tant jurídics com de l'ACA i d'Intervenció de la Generalitat que són "imprescindibles" abans d'afirmar "al 100% que l'operació es podrà fer". Sobre les inversions que porta aparellades l'acord, Salellas s'ha remès a la bilateral.
L'acord entre l'Ajuntament de Girona i la Generalitat gira al voltant de dos grans eixos. Per una banda, estudiar la possibilitat de no edificar a l'actual parc Jordi Vilamitjana, després que Territori hagi proposat fer-ho en un sector del polígon Mas Xirgu. I per l'altra, les inversions que acompanyaran el desenvolupament del futur Campus de Salut (i que es concretaran divendres, quan hi hagi la reunió bilateral entre les dues administracions).
L'alcalde de Girona ha subratllat que, durant les converses, sempre ha tingut dos objectius molt clars. El primer, "aconseguir que el Campus de Salut sigui una realitat al més aviat possible". I el segon, que el complex permeti també "transformar els barris de Can Gibert, Santa Eugènia i el Mas Xirgu".
Durant l'entrevista amb Girona FM, Salellas ha recordat que l'aprovació del planejament urbanístic per part de l'Ajuntament -que ja ha rebut l'aval de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya- permet complir els terminis fixats. I ha reiterat que, fins ara, aquesta era l'única opció "possible i viable" arran dels informes emesos per l'ACA i la Generalitat (en referència al fet que no es podia construir a tocar de la riera Masrocs perquè és zona inundable, i s'havia d'afectar el parc per compensar els privats).
Lluc Salellas ha explicat que la proposta de Territori que planteja traslladar els blocs d'edificis al polígon Mas Xirgu ha arribat aquesta tardor. "Hi ha hagut una negociació que ha arribat a bon port", ha dit en referència a allò que s'ha pactat: estudiar no edificar a l'actual espai que ocupa el parc i, a més, lligar diferents inversions per a la ciutat.
"Per poc que es pugui i sigui viable"
Salellas, però, també ha volgut subratllar que abans de poder afirmar "al 100%" que l'actual parc es preservarà, abans cal que el Govern emeti una sèrie d'informes que són "imprescindibles" per veure si l'operació tira endavant. I aquí, n'hi ha tant de jurídics, com també d'inundabilitat -per part de l'ACA- o d'Intervenció de la Generalitat.
L'alcalde de Girona ha afirmat a la ràdio que el "compromís" adquirit per les dues administracions és que, "per poc que es pugui i sigui viable", es faci "realitat" preservar el parc actual. Això sí, sempre que això no comporti "cap endarreriment" amb els terminis fixats per al nou Trueta i el Campus de Salut.
"Les dues parts entenem que la prioritat és el Campus", ha dit l'alcalde. Lluc Salellas també ha dit que, d'ençà que es va anunciar l'acord entre el PSC i els Comuns per salvar el parc -sense concretar-se'n més- i que l'ajuntament acusés el Govern de "deslleialtat", les relacions entre les dues administracions s'han anat "reconduint" i s'ha treballat "silenciosament".
"Crec que això demostra que l'equip de govern escolta, dialoga i treballa per a la ciutat, perquè s'han aconseguit unes inversions que fa sis mesos no estaven previstes", ha dit l'alcalde, en referència als projectes que s'anunciaran divendres després de la bilateral. Sobre quins seran exactament, però, Salellas s'ha remès a aquesta reunió i tan sols n'ha dit que es referiran a àmbits com "mobilitat, urbanisme i espai públic".
Per últim, Lluc Salellas s'ha mostrat confiat que l'acord amb la Generalitat -que s'ha cuinat des d'Alcaldia- no afectarà l'equip de govern de l'Ajuntament. "Crec que tots tres grups, Esquerra, Junts i Guanyem, hem vist aquest acord polític amb bons ulls, i a partir d'aquí és quan hem de treballar-lo", ha afirmat a Girona FM. "Això no vol dir que tothom tingui la mateixa visió al 100%, però sí que hi ha un full de ruta compartit a partir del qual hem de treballar", ha conclòs.
