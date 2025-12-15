La UdG és una de les millors del món en «canvi climàtic i ús de l’energia»
És un dels sis criteris avaluats anualment per la Universitat d’Indonèsia i la institució gironina està entre les vuitanta primeres de més de 1.700 avaluades
En la classificació global se situa en la posició 282 sumant 7.800 punts de 10.000 possibles
La Universitat de Girona és una de les vuitanta millors institucions del món en temes de «Canvi climàtic i ús de l’energia» en l’última actualització del rànquing que fa anualment la Universitat d’Indonèsia, anomenat «GreenMetric». La classificació avalua la sostenibilitat dels centres d’ensenyament superior de tot el món tenint en compte sis criteris i en l’aspecte de «Canvi climàtic i ús de l’energia» és on la UdG surt més ben parada.
Respecte al rànquing de l’any passat ha sumat més punts en aquest apartat. El 2024 en va tenir 1.675 de 2.100 possibles i aquest any n’ha obtingut 1.825. En aquest sentit, també ha escalat posicions respecte a l’actualització anterior, perquè si l’any passat estava en una posició més endavant del nombre 100, ara està en la 79. Això, tenint en compte que del rànquing de l’any passat a aquest s’han afegit més de 250 universitats noves, passant de les 1.477 a les 1.745 analitzades.
Tanmateix, sumant els sis criteris té una puntuació més baixa que el 2024. L’any passat va sumar 7.950 punts, i enguany en té 7.800 i caient en la posició 282 a escala internacional (el 2024 era 214). La UdG va entrar per primer cop al rànquing el 2016, situant-se en la 96a posició, en un llistat conformat menys de 600 universitats. Amb els anys, s’han afegit més institucions i, en paral·lel, el centre gironí ha anat perdent posicions tot i créixer en puntuació fins al 2023, quan en va tenir 8.125.
Altres criteris
La puntuació més baixa en l’última actualització és a causa de la davallada en «Gestió de residus», on l’any passat destacava per sumar 1.725 dels 1.800 punts possibles, i ara en suma gairebé 400 menys: 1.375. En aquest aspecte, així, ha baixat moltes posicions respecte al 2024, i ha passat d’estar entre les cinquanta millors a estar en la posició 346.
En «Educació i recerca» ha baixat una cinquantena de punts i en té 1.475 dels 1.800 possibles, situant-se a la posició 297 a escala global. També n’ha baixat en «Ubicació i infraestructura» on suma 850 punts de 1.500 possibles, cinquanta menys que el 2024, el que fa que sigui la 788 del món en aquest àmbit.
En canvi, i a part de sumar més puntuació en «Canvi climàtic i ús de l’energia», també puja més de cent punts en «Transports». Ara n’aconsegueix 1.425 de 1.800 possibles i se situa en la posició 310 de la classificació global. Finalment, en matèria «d’ús d’aigua» té els mateixos punts que l’any passat: 850 de 1.000 possibles, sent la 232 del món.
La vuitena d’Espanya
Tota aquesta puntuació la fan ser la vuitena millor universitat d’Espanya en termes de sostenibilitat de les 34 que s’han analitzat, baixant una posició respecte a l’any passat. En l’última actualització, la Universitat de Granada és la millora a escala estatal amb 8.787,5 punts, superant a la Universitat Complutense de Madrid. Si es desglossa per criteris, la UdG és quarta en «Canvi climàtic i ús de l’energia» i cinquena en «Educació i recerca».
Pel que fa a l’àmbit català, la institució gironina és la segona en termes de sostenibilitat de les sis que apareixen en el rànquing només per darrere de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per àmbits és la millor en «Ús de l’aigua» i «Educació i recerca».
La neerlandesa Wagenigen University & Research és la més ben valorada del món per part de la Universitat d’Indonèsia per novè any consecutiu (el rànquing es fa des de 2010). Ho ha fet amb una puntuació més bona que la de l’any passat: un total de 9.600 punts dels 10.000 als quals es pot arribar. En segona posició hi ha un triple empat amb 9562,5 punts entre la College Cork, d’Irlanda, la britànica Nottingham Trent i el campus ambiental ubicat a Birkenfeld de la Universitat de Ciències Aplicades de Trèveris, d’Alemanya.
Subscriu-te per seguir llegint
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia