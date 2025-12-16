Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els veïns havien denunciat que s'hi estaven tirant desenes d'objectes voluminosos

Imatge del solar de darrere l'edifici, resseguint el carrer Porvenir.

El solar que hi ha darrere de l'edifici de Tomàs Mieres de Girona que s'està enderrocant, ha anat acumulant deixalles de tota mena. Els veïns de l'entorn havien estat denunciant a l'Ajuntament aquesta situació des de feia anys. La gran majoria d'objectes es tiraven des de les finestres i balcons de la casa quan hi havia ocupes. S'hi poden veure amuntegats desenes d’objectes abandonats: portes de fusta, calaixos, taules, cadires metàl·liques, sofàs vells, matalassos, prestatgeries i peces d’electrodomèstics com neveres o rentadores. També s’hi poden veure capses de cartó, restes de fusta i metall, bosses plenes i fragments de materials de construcció.

L'edifici va ser desallotjat el 6 d'octubre després d'un informe tècnic municipal que alertava del perill d'ensorrament. El dia de la desocupació hi van sortir 25 persones. Tot l'operatiu es va fer amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Durant els darrers mesos, l'immoble estava essent controlat per la policia les 24 hores del dia. Hi havia hagut queixes per problemes de diferents tipologies delinqüencials. Va començar a ser enderrocat primer manualment -la part alta- aquest dilluns per evitar que algun element pugui caure a les vies del tren. Posteriorment hi entrarà maquinària.

