La Casa per la No-discriminació i l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania de Girona estrenen nova seu
Els dos serveis, que fins ara estaven instal·lats a El Modern, compartiran espai al carrer de les Ferreries Velles
La Casa per la No-Discriminació i l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania han estrenat, aquest migdia, la seva nova seu al carrer de les Ferreries Velles, al Barri Vell de Girona. Aquests dos serveis compartiran un mateix local per facilitar la seva coordinació en l’atenció de les persones que han estat víctimes de situacions de discriminació a la ciutat.
“Fa temps que van confluir dos projectes, un més històric i l’altre més innovador, per poder tenir un espai compartit, aquesta oficina en què hi ha la defensora de la ciutadania i la Casa per la No-discriminació. El que estem obrint avui aquí és un espai de garantia de drets, un espai on els gironins i les gironines que visquin episodis de discriminació trobin un espai de seguretat on ser atesos i ateses”, ha ressaltat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
Pel que fa a la Casa per la No-discriminació, la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme Zurita, ha assenyalat que “aquest projecte es va iniciar en l’anterior mandat i s’ha impulsat des del Consell de Cohesió i Serveis Socials, amb la implicació d’entitats i institucions. Girona és una ciutat que ha estat capdavantera en la defensa dels drets humans i en la promoció de la convivència. Ho ha demostrat al llarg dels anys amb la posada en marxa de serveis i campanyes de sensibilització en àmbits com el racisme, la diversitat sexual i de gènere o la discapacitat. Aquest servei és un pas més en aquesta idea de Girona com a garantia de drets”.
Durant l’acte inaugural, també s’ha presentat una campanya de sensibilització amb cartells en els quals s’exposen els principals eixos de discriminació identificats: l’LGTBIfòbia, l’edatisme, el capacitisme, l’aporofòbia, la discriminació de gènere, l’antigitanisme, la xenofòbia, la discriminació lingüística i el racisme.
Casa de la No-discriminació
La Casa de la No-discriminació és un servei destinat a atendre i ajudar a les persones que han estat víctimes de situacions de discriminació a la ciutat. Aquesta iniciativa va entrar en funcionament el passat 20 d’octubre a El Modern, on ha estat instal·lada fins ara de manera temporal. A la nova seu, les persones que ho necessitin podran acudir a aquest servei sense cita prèvia els dilluns al matí, de 9 h a 14 h, i els dimarts a la tarda, de 15 h a 18 h.
Aquesta seu no serà l’única que atengui els casos de discriminació, sinó que la idea d’aquesta iniciativa és que les víctimes puguin acudir a diferents serveis públics especialitzats o a qualsevol entitat antena de referència de la ciutat a explicar o denunciar el seu cas. Dins els serveis públics especialitzats hi ha els serveis socials municipals, la Xarxa de Centre Cívics, l’espai Trobades amb Sostre, el centre La Sopa, el Güell Espai Jove i el Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de Girona. Respecte a les entitats especialitzades com a eixos de discriminació, hi ha la Fundació SER.GI, l’Espai LGTBI, l’Associació Trans*, Càritas, MIFAS, Creu Roja, Suara Cooperativa i CNO Girona, entre moltes altres. Justament aprofitant l’acte inaugural, s’ha convidat a representants d’aquestes entitats als quals s’ha fet entrega d’un distintiu que els identifica com a serveis de referència.
Una vegada la persona hagi acudit al servei, se li farà una primera atenció i acompanyament i els professionals determinaran si es considera una situació d’urgència o no, si es tracta d’una situació de discriminació i, en cas afirmatiu, quin pla de treball s’estableix per ajudar a la víctima, des d’una perspectiva comunitària i restaurativa. En alguns casos, i des d’algunes entitats, es podrà aportar assessorament jurídic, acompanyament psicosocial, a banda d’altres suports. Per a més informació es pot consultar la web del servei de la No Discriminació.
Defensora de la Ciutadania
La Defensora de la Ciutadania és una institució independent que actua per garantir el respecte dels drets ciutadans en les actuacions de l'administració municipal i els organismes que en depenen, sempre que desatenguin les peticions que els administrats els hagin adreçat prèviament. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Des de la nova seu, la defensora, Marta Alsina Conesa, podrà seguir prestant el servei amb totes les garanties. Pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que li presenti una queixa i que demostri un interès legítim sobre l'objecte d'aquesta queixa. També, quan les circumstàncies ho requereixin, pot promoure accions per iniciativa pròpia. Per a més informació es pot consultar la web de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania.
