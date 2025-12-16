El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
Se'l pot veure sovint a la llera del riu Onyar entre el pont de Pedra i la plaça Catalunya
Els darrers dies, desenes de vianants s’aturen al pont de Pedra o a la plaça Catalunya de Girona per observar els coipús que es mouen a la llera del riu Onyar. Ja s’ha fet habitual veure aquests animals en aquest tram urbà. El que més sorprèn és la seva grandària: exemplars de grans dimensions que alguns confonen amb una “rata gegant”, mentre d’altres recorden que es tracta d’una espècie invasora. Van arribar a l’Onyar fa uns anys i, després d’una fase en què semblava que la seva presència minvava, han tornat a aparèixer.
A inicis de 2022, tres exemplars van ser vistos nedant entre el pont de Pedra i la plaça Catalunya. Pocs dies més tard, es va enregistrar en vídeo una femella amb quatre cries al riu Ter, a l’alçada de Pedret, confirmant que l’espècie s’havia establert i reproduïa a la zona. La femella pot arribar a tenir més de deu cries l’any, fet que explica la rapidesa amb què s’expandeix. Al Ter ja se n'havien vist temps enrere.
L’any següent, la seva presència al riu Ter es va fer encara més visible: diversos animals es deixaven veure amb total tranquil·litat a la zona de passeig de Pedret, fins i tot fora de l’aigua, sense por davant de les persones que els fotografiaven. Paral·lelament, també se’n van començar a observar al riu Onyar, no només a la zona del pont de Pedra sinó també a sota del pont de les Peixeteries Velles i del de Sant Agustí.
Més endavant, les tasques de control van semblar donar resultat: en una inspecció de tardor no es va detectar cap coipú en el tram urbà de l’Onyar, per primer cop des que es fan aquests seguiments. Poc després, però, s’han tornat a veure exemplars al mateix punt, amb diversos veïns que n’han enregistrat imatges.
L'origen
Originari de Sud-amèrica, el coipú (Myocastor coypus) és un rosegador semi-aquàtic de fins a deu quilos i amb gran capacitat d’adaptació.
Arribat fa dècades procedent de granges pelleteres, s’ha convertit en una espècie invasora: arrasa vegetació de ribera, excava galeries i pot afectar l’hàbitat d’aus autòctones.
A Girona, la seva presència als rius Ter i Onyar combina la curiositat dels vianants amb la preocupació dels experts pel seu impacte ecològic.
