Cristina Alarcón aprova apujar el sou dels treballadors municipals en el seu primer ple a Salt
La regidora que ha d’entrar en el lloc vacant de Jordi Viñas, Regina Bover, encara no va poder prendre possessió del càrrec ahir
Cristina Alarcón va presidir ahir a la tarda el primer ple ordinari com a alcaldessa de Salt, després de prendre possessió del càrrec el passat dissabte. Alarcón ha agafat el relleu de Jordi Viñas, que ha estat primer edil durant més de deu anys i fa uns dies va comunicar que ho deixava per dedicar-se, exclusivament, al càrrec de diputat al Parlament de Catalunya que ostenta des de l’estiu de l’any passat.
El d’ahir va ser el quart ple celebrat a Salt aquest mes de desembre. Anteriorment, se n’han celebrat fins a tres d’extraordinaris. L’1 de desembre es va aprovar el pressupost rècord de 43,5 milions pel 2026. Mentrestant, el passat dimecres es va celebrar el de la renúncia de Jordi Viñas, i dissabte el de la presa de possessió com a alcaldessa de Cristina Alarcón. S’ha decidit fer amb aquesta rapidesa perquè, d’aquesta manera, Alarcón ja va poder ostentar el càrrec d’alcaldessa en el ple ordinari d’ahir a la tarda.
La ja batlessa de Salt, i que havia estat número 2 de la llista d’ERC en les passades eleccions, va ocupar el lloc central entre tots els regidors del plenari, tot i que en faltava un. La regidora republicana que va entrar en el lloc que ha deixat Viñas, Regina Bover (nombre 10 de la llista d’ERC), encara no va poder prendre possessió del càrrec en el ple d’ahir. És un procés habitual, ja que s’han de fer tràmits per demanar les credencials que han de passar per Madrid i des que Viñas va anunciar que marxava fins ara aquests tràmits encara no s’han completat.
Els temes tractats
En aquest primer ple amb Alarcón com a alcaldessa es van tractar diferents punts. Entra d’altres, es va aprovar l’increment de retribucions del personal funcionari i de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament del 2,5%.
Aquest increment salarial, a més, té un caràcter retrospectiu que data de l’1 de gener d’aquest any. La proposta va ser aprovada per unanimitat.
Per altra banda, també es va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió de la titularitat d’un tram de 400 metres de la carretera GI-535. És un tram de l’avinguda dels Països Catalans, que va des de la rotonda del pavelló municipal a la del Mercat, i en el qual el Departament de Territori ha treballat durant uns mesos per fer el corredor de bus ràpid entre Girona i Salt (BRCat), que ja està en funcionament.
Entre d’altres, també es va tirar endavant la proposta per delegar a la Diputació de Girona les facultats de recaptació en executiva de les prestacions patrimonials públiques no tributàries del servei de sanejament i d’abastament domiciliari d’aigua potable prestats per l’empresa d’aigües, CATSA.
Camins municipals
També es va aprovar l’inventari de camins municipals, un aspecte que, per exemple, Girona va aprovar fa unes setmanes. L’inventari de camins de Salt consta d’un total de 42 rutes municipals amb una longitud total de 25,82 quilòmetres. El juliol es va aprovar de forma inicial la proposta, que ara s’ha validat de forma definitiva després d’acceptar algunes al·legacions.
