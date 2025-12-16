Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
Va cremar el sutge de l'interior del tub metàl·lic
Un incendi de xemeneia en un restaurant de Girona va mobilitzar els Bombers aquest dilluns a la nit.
L’avís del foc es va rebre pocs minuts abans de les nou del vespre i, quan els efectius van arribar al lloc amb tres dotacions, ja es van trobar els clients i el personal a l’exterior del restaurant.
Segons van informar els Bombers, cremava l’interior d’una xemeneia metàl·lica de la braseria, on s’hi havia acumulat sutge, fet que va generar una gran quantitat de fum.
A conseqüència del succés, no es van haver de lamentar ferits ni tampoc danys a l’interior de l’establiment.
Al succés també hi van treballar la Policia Municipal de Girona i el SEM.
