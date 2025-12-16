L'hospital Trueta de Girona incorpora les vàlvules endobronquials per a pacients amb dificultats per respirar
La tècnica posiciona el servei de Pneumologia gironí com a referent en el tractament avançat de malalties respiratòries
L'hospital Trueta de Girona ha començat a implantar vàlvules endobronquials a pacients que tenen dificultats per respirar perquè els queda massa aire atrapat als pulmons. Es tracta de persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). La nova tècnica és menys invasiva i consisteix en col·locar vàlvules a la part del pulmó que té més aire del normal i que el pacient no pot expulsar-lo del tot per la destrucció del teixit pulmonar que té. La implementació d'aquestes vàlvules permet que el servei de Pneumologia del Trueta i Santa Caterina de Salt es posicioni com un referent en el tractament avançat de malalties respiratòries. De fet, a Catalunya només hi ha dos hospitals més que apliquen aquest mètode (Bellvitge i Sant Pau).
La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica provoca dificultats per respirar, tos persistent i producció de mocs. Habitualment està produïda pel consum de tabac tot i que també es pot produir per una exposició perllongada a altres substàncies nocives per a la salut. Alguns dels símptomes són la tos crònica, un excés de mucositat i la dificultat per respirar.
Per tractar-la el servei de Pneumologia que comparteixen els hospitals Trueta i Santa Caterina té una unitat específica. Es tracta d'un equip de pneumòlegs i professionals d'infermeria que anualment assisteixen a més de 900 pacients en les consultes externes dels dos hospitals.
Ara, aquesta unitat ha incorporat un nou mètode de tractament de la malaltia amb la instal·lació de vàlvules endobronquials als pacients que pateixen MPOC. Aquestes s'introdueixen amb un tub fi amb llum i càmera pels bronquis. A dins es pot veure l'interior dels pulmons i permet orientar als professionals amb total precisió d'on cal col·locar les vàlvules.
Es tracta d'una tècnica menys invasiva, però d'alta complexitat i per això es fa sota anestèsia general. Una vegada s'han instal·lat les vàlvules, el pacient queda ingressat durant uns tres dies per comprovar el funcionament i descartar qualsevol complicació de la intervenció. A partir d'aquí, ja reben l'alta. Les vàlvules s'encarreguen de reconduir l'aire que no sortia dels pulmons perquè estava en zones danyades cap a zones més sanes. Això permet que el pacient pugui expandir amb més facilitat les zones sanes dels pulmons i sentir-se menys ofegat en el dia a dia.
A Catalunya, només tres centres hospitalaris —el Trueta, Sant Pau i Bellvitge— ofereixen aquesta tècnica, fet que posiciona el Servei de Pneumologia del Trueta i el Santa Caterina entre els referents pel que fa al tractament avançat de les malalties respiratòries. Fins ara, al centre gironí ja s’han realitzat tres procediments d’aquest tipus, i l’expectativa és poder situar-se entorn dels set anuals.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona