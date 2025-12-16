Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'hospital Trueta de Girona incorpora les vàlvules endobronquials per a pacients amb dificultats per respirar

La tècnica posiciona el servei de Pneumologia gironí com a referent en el tractament avançat de malalties respiratòries

Dos professionals de l'hospital Trueta de Girona comproven en una pantalla l'estat dels pulmons d'un pacient per col·locar-hi una vàlvula / l'ICS Girona

L'hospital Trueta de Girona ha començat a implantar vàlvules endobronquials a pacients que tenen dificultats per respirar perquè els queda massa aire atrapat als pulmons. Es tracta de persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). La nova tècnica és menys invasiva i consisteix en col·locar vàlvules a la part del pulmó que té més aire del normal i que el pacient no pot expulsar-lo del tot per la destrucció del teixit pulmonar que té. La implementació d'aquestes vàlvules permet que el servei de Pneumologia del Trueta i Santa Caterina de Salt es posicioni com un referent en el tractament avançat de malalties respiratòries. De fet, a Catalunya només hi ha dos hospitals més que apliquen aquest mètode (Bellvitge i Sant Pau).

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica provoca dificultats per respirar, tos persistent i producció de mocs. Habitualment està produïda pel consum de tabac tot i que també es pot produir per una exposició perllongada a altres substàncies nocives per a la salut. Alguns dels símptomes són la tos crònica, un excés de mucositat i la dificultat per respirar.

Per tractar-la el servei de Pneumologia que comparteixen els hospitals Trueta i Santa Caterina té una unitat específica. Es tracta d'un equip de pneumòlegs i professionals d'infermeria que anualment assisteixen a més de 900 pacients en les consultes externes dels dos hospitals.

Ara, aquesta unitat ha incorporat un nou mètode de tractament de la malaltia amb la instal·lació de vàlvules endobronquials als pacients que pateixen MPOC. Aquestes s'introdueixen amb un tub fi amb llum i càmera pels bronquis. A dins es pot veure l'interior dels pulmons i permet orientar als professionals amb total precisió d'on cal col·locar les vàlvules.

Es tracta d'una tècnica menys invasiva, però d'alta complexitat i per això es fa sota anestèsia general. Una vegada s'han instal·lat les vàlvules, el pacient queda ingressat durant uns tres dies per comprovar el funcionament i descartar qualsevol complicació de la intervenció. A partir d'aquí, ja reben l'alta. Les vàlvules s'encarreguen de reconduir l'aire que no sortia dels pulmons perquè estava en zones danyades cap a zones més sanes. Això permet que el pacient pugui expandir amb més facilitat les zones sanes dels pulmons i sentir-se menys ofegat en el dia a dia.

A Catalunya, només tres centres hospitalaris —el Trueta, Sant Pau i Bellvitge— ofereixen aquesta tècnica, fet que posiciona el Servei de Pneumologia del Trueta i el Santa Caterina entre els referents pel que fa al tractament avançat de les malalties respiratòries. Fins ara, al centre gironí ja s’han realitzat tres procediments d’aquest tipus, i l’expectativa és poder situar-se entorn dels set anuals.

