Més de 215 alumnes participen al concurs de Nadales i Concurs de Reis de Salt
Sis centres educatius del municipi prenen part en la 19a edició del concurs nadalenc, que ja té guanyadors
Més de 215 alumnes de sis centres educatius de Salt han participat aquest any en el 19è Concurs de Nadales i el 4t Concurs de Cartell de Reis. En concret, 190 nens i nenes han presentat les seves propostes al concurs de nadales, mentre que s’han rebut 26 dibuixos per al Cartell de Reis. Les escoles participants han estat El Gegant del Rec, Les Arrels, Les Deveses, FEDAC Salt, Vilagran i Pompeu Fabra.
Fa uns dies, el jurat del concurs —format per diversos tècnics municipals dels àmbits de Festes, Educació i Cultura, així com regidors i l’alcalde de Salt en aquell moment, Jordi Viñas— va fer la selecció de les propostes guanyadores d’aquesta edició.
Pel que fa al Concurs de Nadales, els premiats han estat Víctor Trigoso, d’I5 de l’escola El Gegant del Rec; Lucas Cabo, de 2n de primària de FEDAC Salt, en la categoria de cicle inicial; i Adama Balde, de 4t de primària de l’escola Les Arrels, en el cicle mitjà. En la categoria de cicle superior de primària, la guanyadora ha estat Sara Bouanani, de 6è de primària de l’escola Les Deveses, amb una postal de Nadal en què ha reproduït l’edifici de l’Ajuntament de Salt. Aquesta imatge serà la que el consistori utilitzarà per felicitar les festes i fer-la arribar als domicilis de les persones més grans del municipi.
D’altra banda, el premi del Concurs de Cartell de Reis ha estat per a Carla Castillo, de 6è de primària de l’escola Les Arrels.
La seva proposta serà la imatge que es distribuirà als equipaments municipals i als comerços per anunciar la Cavalcada de Reis.
L’acte de lliurament dels premis es va celebrar ahir al saló de plens de l’Ajuntament de Salt i va anar a càrrec de l’alcaldessa, Cristina Alarcón, i del regidor d’Educació i Joventut, Adrià Martín. Durant l’acte, Alarcón va destacar “l’alta participació i la creativitat dels infants, que any rere any fan d’aquests concursos una tradició molt arrelada al municipi i una manera de viure el Nadal des de les escoles”.
