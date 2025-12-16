El PSC critica l'equip de govern de Girona per no aprovar els pressupostos abans d'acabar l'any
Els socialistes alerten que "la falta d'acord dins del govern evidencia una greu manca de planificació, lideratge i responsabilitat política"
La proposta de pressupostos es presentarà aquest dimecres i es preveu portar a ple a principis de 2026
El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha denunciat la "incapacitat" del govern municipal (Guanyem, Junts i ERC) per aprovar els pressupostos abans d’acabar l’any, tot i disposar de majoria absoluta, una situació que els socialistes qualifiquen de "fet insòlit, greu i revelador del desgavell intern de l’executiu". Pels socialistes, que un govern amb majoria absoluta "sigui incapaç d’aprovar el document més important de l’any no és una anècdota ni una qüestió tècnica, sinó una mostra clara d’irresponsabilitat, manca de planificació i absència de lideratge polític".
Per la seva banda, aquest dimecres matí l'Ajuntament presentarà la proposta de pressupostos pel 2026, però a diferència dels dos anys anteriors, quan ho va presentar la tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, aquest any ho faran els tres caps de llista de les tres formacions que formen l'equip de govern. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem), la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis (Junts), i el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats (ERC). Està previst que els pressupostos es portin en un ple el 7 de gener.
Segons explica el PSC, fa uns dies, el govern va informar el plenari del calendari previst de comissions informatives i plens per abordar les sessions dedicades a informar i aprovar, primer les ordenances fiscals, aprovades l'octubre sense el vot a favor de l'oposició, i posteriorment, els pressupostos municipals. Els socialistes, però, es van sorprendre perquè va arribar quan el mateix govern "va admetre que Girona acabarà l’any sense pressupostos aprovats", al·legant que una "notificació de l’Estat sobre l’increment salarial dels treballadors públics hauria impedit tancar el document a temps".
"Debilitat política"
Pels socialistes aquesta explicació “no se sosté”. “La decisió de prorrogar els pressupostos tot i tenir majoria absoluta evidencia una clara debilitat política i una manca total de rumb”, ha afirmat la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín. “Un govern amb majoria no pot escudar-se en excuses tècniques quan és incapaç de presentar, negociar i aprovar el document més important de l’any, clau per al funcionament de la ciutat”.
Els socialistes consideren que aquesta situació posa en evidència “greus problemes de lideratge, visió i coordinació interna” entre els tres partits que conformen el govern municipal. “El problema no és extern ni sobrevingut, el problema és que el govern no és capaç de posar-se d’acord entre ell mateix”, ha remarcat Esporrín. A més, ha insistit: “Si no són capaços de posar-se d’acord entre ells estant al govern, difícilment poden oferir estabilitat, seguretat i confiança a la ciutadania”.
El PSC també ha qualificat de “profundament irresponsable” que el govern intenti traslladar la responsabilitat a l’Estat, quan la realitat és que “a hores d’ara, la gran majoria d’ajuntaments, consells comarcals i diputacions del país ja tenen els pressupostos aprovats”. “No estem davant d’un problema extern ni sobrevingut, sinó d’un fracàs exclusivament local, fruit d’una mala planificació i d’un govern incapaç de prendre decisions” ha subratllat la portaveu socialista.
A més, el grup municipal recorda que una pròrroga pressupostària no és un tràmit neutre. “Hipoteca projectes, frena inversions i limita la capacitat de resposta de l’Ajuntament davant les necessitats reals de la ciutat” ha advertit Esporrín que, a més, ha recordat que “amb el calendari actual, Girona no tindrà pressupost fins als primers mesos de l’any, i això tindrà conseqüències molt concretes per als barris, els serveis públics i el teixit econòmic”.
"Desavinences internes"
En aquest context, el PSC també ha criticat que "el bloqueig pressupostari estigui condicionat a la realització d’auditories internes impulsades per la vicealcaldessa Gemma Geis, que ha anunciat públicament que no avalaria els comptes sense auditar totes les àrees que no controla el seu partit". “Aquestes auditories tenen un cost econòmic elevat, i el resultat és que acabarem l’any amb un govern amb majoria absoluta, però sense pressupost” ha denunciat Esporrín.
“És una situació absolutament absurda i sense precedents: un govern amb majoria absoluta que no és capaç d’aprovar el seu propi pressupost per desavinences internes i condicions creuades” ha afegit la portaveu socialista. “Governar no és posar condicions internes ni buscar culpables fora, sinó assumir responsabilitats, planificar amb rigor i donar explicacions clares”.
Des del PSC-Girona pel Canvi, es reclama al govern municipal que "abandoni les excuses, recuperi el sentit de la responsabilitat institucional i presenti uns pressupostos sòlids, transparents i ambiciosos al més aviat possible. Girona no es pot permetre un govern paralitzat, dividit i sense projecte. La ciutat necessita direcció, seriositat i capacitat de govern” ha conclòs Esporrín.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana