Rebenten 15 trasters i ho intenten en 12 més al barri de Domeny a Girona
Els Mossos d'Esquadra investiguen els robatoris que han acabat amb bicicletes, eines, maquinària i regals de Nadal sostrets
Els lladres de trasters han tornat a actuar a la ciutat de Girona, aquest cop al barri de Domeny. En una sola nit, de dimecres 10 a dijous 11 de desembre, van rebentar una quinzena de trasters i van intentar accedir a dotze més en dos edificis d’aquesta zona de l’oest de la ciutat. No és la primera vegada que es produeixen robatoris d’aquest tipus, i els veïns reclamen més presència policial. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per identificar i localitzar els autors dels fets, i des de la comissaria de Girona ja han recollit de moment dues denúncies, però quan es van desplaçar a lloc van comprovar que n'hi havia 15 amb danys i on havien entrat, confirmen des del cos policial.
Per accedir als trasters del carrer Font de la Teula, els lladres van forçar la porta que dona a l’aparcament soterrat compartit per dues escales. Un cop a dins, van rebentar els panys de 15 dels 30 trasters i es van emportar bicicletes, eines i altres objectes com regals de Nadal que els veïns havien guardat en aquests espais que consideraven segurs. També van rebentar algun vehicle, com una furgoneta. Una veïna, que anava a treballar a primera hora del matí, va alertar la resta de veïns en trobar la porta mig oberta.
Els veïns recorden que ja han patit robatoris similars, com ara durant les Fires de Girona, quan van robar a la meitat dels trasters. Ara preveuen instal·lar més mesures de seguretat, com càmeres, despesa que hauran d’assumir ells mateixos. La policia científica dels Mossos d’Esquadra va inspeccionar l’aparcament el dijous, recollint mostres i vestigis, i la Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona està a càrrec del cas.
Deu cops
A més, aquella mateixa nit els lladres van actuar en un altre bloc del carrer Roberto Bolaño, on els veïns denuncien que és la desena vegada que pateixen robatoris. Després de diversos incidents, van reforçar la seguretat amb tanques, vigilància estival i càmeres de videovigilància. Els lladres van intentar desconnectar el senyal de les càmeres, però no ho van aconseguir; en les imatges es veu com les arrenc, però cauen a terra però continuen funcionant, cosa que podria ajudar la policia a identificar-los, indiquen els veïns.
En aquest aparcament, van aconseguir forçar la porta d’una dotzena de trasters més, però sense endur-se res. Els veïns recorden que han hagut de costejar diverses mesures de seguretat a causa dels robatoris repetits, i que ara hauran de reparar dotze panys i dues portes forçades.
Els afectats reclamen més vigilància i patrulles policials al barri. Recorden que la zona té poca il·luminació, que cada cop hi ha més edificacions i que els "delictes van en augment", fet que els fa sentir insegurs, especialment a la nit, quan els robatoris solen produir-se.
S'acosta Nadal
Segons recorden els cossos policials per aquestes dates, l’augment de robatoris en trasters durant els mesos de novembre i desembre malauradament no és estrany, ja que els lladres aprofiten la proximitat de les festes de Nadal i Reis. Durant aquestes dates, moltes famílies guarden regals i objectes de valor als trasters i fins i tot dins dels vehicles aparcats al pàrquing, cosa que els converteix en un objectiu per a aquests grups delictius. Davant d'aquests fets, recorden que cal tenir mesures de seguretat en els trasters o bé, no deixar-hi objectes d'alt valor.
