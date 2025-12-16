El recital poètic i musical Les Veus de Salt tindrà la llar com a fil conductor
L’espectacle s’ha programat per dijous, a les vuit del vespre, al Canal i les donacions que es facin seran per Càritas
Redacció
L’espectacle poètic i musical ‘Les Veus de Salt’ tornarà aquest dijous, dia 18 de desembre, al Centre d’Arts Escèniques-El Canal, a partir de les 20 hores. En aquesta ocasió, el sentiment de llar o casa serà el fil conductor que marcarà una nova edició d’aquest espectacle, que ja s’ha transformat en un clàssic al municipi de Salt en els dies previs a les festes de Nadal.
‘Les Veus de Salt’ és un espectacle impulsat i organitzat pel Consorci de Normalització Lingüística, Càritas i l’Escola d’Adults de Les Bernardes amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salt que pretén posar en valor la diversitat cultural del municipi i que fomenta la cohesió social, ja que la preparació de l’espectacle facilita la coneixença mútua entre saltencs nouvinguts que participen als cursos de català de les entitats organitzadores i d’altres saltencs que porten molts anys o tota la seva vida al municipi.
En una primera part es llegiran cinc poemes catalans i posteriorment es llegirà la seva traducció amb les llengües maternes dels lectors participants. I en una segona part es farà a la inversa, primer es llegiran els poemes amb la llengua originària i després es llegiran en català.
Les reflexions
En aquesta 13a edició el convidat per glossar al voltant de la idea de llar o de casa serà el periodista i president del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona, Jordi Grau. Amb llarga experiència periodística en diversos mitjans i veí de Salt gran part de la seva vida, Grau serà l’encarregat de traslladar les seves reflexions al voltant de la qüestió. L’espectacle també comptarà amb les actuacions de Mar Espona, Nora Massaneda i Paula Matamala.
L’espectacle és gratuït i amb entrada lliure a El Canal, però l’aforament és limitat i no es permetrà l’entrada a més espectadors un cop estigui plena tota la grada. Tots els espectadors podran oferir un donatiu amb la quantitat que vulguin que es destinarà a Càritas, per mantenir les múltiples activitats que desenvolupa al municipi saltenc.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona