Reforç policial a les zones comercials i control de joguines a Girona
La campanya “Nadal segur” arrenca el 20 de desembre i reforçarà la prevenció de furts, l’ordre públic i la gestió del trànsit
• Durant la dotzena edició de la iniciativa “Joguina segura”, s'inspeccionaran els joguets que es venen a les botigues
La Policia Municipal de Girona activarà de nou aquest Nadal dues campanyes amb l’objectiu de reforçar la seguretat als eixos comercials i controlar que els joguets a la venda compleixin la normativa.
D’una banda, el dispositiu “Nadal Segur” es desplegarà del 20 al 24 de desembre i del 2 al 4 de gener. Hi participaran quatre agents en serveis extraordinaris, que es coordinaran amb la resta del cos per fer tasques de prevenció i detecció de delictes i per regular el trànsit als principals carrers comercials.
El patrullatge es farà a peu, coincidint amb l’obertura i el tancament dels establiments, per prevenir furts i delictes contra el patrimoni. També es prioritzarà l’ordenació del trànsit i la denúncia d’infraccions com estacionar en zones de càrrega i descàrrega o espais reservats, amb especial intensitat entre les cinc de la tarda i les nou del vespre.
La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu i Gifre, ha destacat que el dispositiu respon a la demanda veïnal d’incrementar la presència policial a peu i el contacte amb comerços i vianants. “És un dispositiu que compleix amb les tres P: proximitat, prevenció i presència”, ha afirmat.
"Joguina segura"
Paral·lelament, el cos policial ja ha posat en marxa la 12a edició de la campanya “Joguina segura”, centrada a supervisar la seguretat dels productes que es venen a les botigues de la ciutat durant les festes. En els primers dies, s’ha informat una trentena d’establiments sobre la normativa i les condicions bàsiques de seguretat que han de complir els joguets. Enguany està previst inspeccionar quatre o cinc punts de venda a partir del 15 de desembre, prioritzant els comerços on en anys anteriors s’havien detectat anomalies.
El balanç
La iniciativa va arrencar el 2014 i, des de llavors, s’han fet un total de 155 inspeccions a establiments. El primer any es van inspeccionar 9 botigues i es van intervenir 2.687 joguines; el 2015 es van inspeccionar 20 botigues i es van fer 926 intervencions; el 2016 se’n van inspeccionar 30, amb 620 intervencions; el 2017 es van inspeccionar 15 botigues i es van intervenir 42 joguets; el 2018 es va actuar en 15 botigues i es van intervenir 67 joguines; el 2019 es van inspeccionar 11 botigues i es van retirar 54 joguines.
Ja al 2020 es van inspeccionar 10 botigues i es van retirar 460 joguines; el 2021 es va actuar en 15 botigues i es van retirar del mercat 20 joguines; el 2022 se’n van inspeccionar 17 i es van retirar 31 productes de forma voluntària per part dels establiments afectats; el 2023 es va actuar en 7 botigues i no es va haver d’intervenir cap joguet, i el 2024 es van inspeccionar sis inspeccions i tampoc es va haver de retirar cap producte. Enguany, està previst que les inspeccions es facin prioritzant les botigues on, en anys anteriors, es van detectar anomalies.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana