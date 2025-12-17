Càritas inaugura un recurs residencial a Girona per a joves en situació administrativa irregular
El pis, ubicat al Barri Vell i cedit pels Jesuïtes, busca potenciar l'autonomia dels joves migrants a través d’una atenció individualitzada basada en l’acompanyament, la motivació, l’orientació i la formació per "facilitar la seva inclusió en la societat"
Càritas Diocesana de Girona ha posat en marxa un nou recurs residencial per a joves migrants majors de 18 anys en situació administrativa irregular i de sensellarisme, en el marc del projecte Som Refugi que s’inscriu dins el programa d’Habitatge i Sensellarisme.
L’anomenat Pis Niu, situat al Barri Vell de Girona, és propietat dels Jesuïtes de Catalunya, que l’han cedit per un període inicial de 10 anys. L'objectiu del recurs és potenciar l'autonomia dels joves a través d’una atenció individualitzada basada en l’acompanyament, la motivació, l’assessorament, l’orientació i la formació. Tot plegat, assenyala l'entitat, per "facilitar el seu procés maduratiu i la seva inclusió en la societat".
El pis s’ha reformat durant el darrer any a partir de fons propis i donacions rebudes per l'entitat. El programa també compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i de Cáritas Española.
Les derivacions dels joves que poden optar a accedir al pis poden provenir de l’Ajuntament de Girona, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt o, directament, des de Càritas Diocesana. El recurs està connectat i coordinat amb diversos programes interns de Càritas i amb la xarxa d'entitats de l'administració pública i el Tercer Sector.
L'entitat destaca que "aquesta coordinació i treball en xarxa assegura que l'acompanyament residencial sigui només la porta d'entrada a un itinerari d'inclusió complet" i afegeix que "es crea un ecosistema de recursos que respon a la complexitat de les necessitats dels joves, permetent una intervenció que és alhora especialitzada i integral".
La responsable del programa Som Refugi de Càritas Diocesana de Girona, Maite Salvador, explica que "volem oferir eines a cada jove per saber desenvolupar-se en el sistema educatiu o el món laboral". També, destaca, "promovent l’adquisició d’actituds i hàbits saludables i sense deixar de banda l’assessorament, l’acompanyament jurídic i la mediació per atendre les demandes sobrevingudes”.
Per la seva banda, la Companyia de Jesús agraeix que “aquest projecte social pugui donar continuïtat al compromís dels jesuïtes amb la ciutat de Girona i al compromís amb l'acollida i l'hospitalitat de les persones migrants”.
