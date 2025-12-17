Cassà redueix un 80% la recollida de rebuig amb la implantació del porta a porta
En global, la recollida selectiva es situa en una mitjana anual del 80%, arribant puntualment fins al 86% en alguns mesos
El primer any de funcionament del sistema de recollida de residus porta a porta a Cassà de la Selva s’ha tancat amb uns resultats "molt positius que confirmen l’encert del canvi de model i el consoliden com un èxit rotund en termes ambientals, econòmics i de qualitat del servei", tal com informa l'Ajuntament en un comunicat. Les dades del primer any "evidencien una transformació profunda en els hàbits de separació i en l’eficiència del sistema de gestió de residus al municipi".
Un dels indicadors més rellevants és la forta reducció de la fracció resta, que s’ha dividit entre cinc respecte a la situació anterior. Abans de la implantació del porta a porta, Cassà generava unes 250 tones mensuals de fracció resta, mentre que actualment aquesta xifra se situa per sota de les 50 tones al mes. Aquesta davallada situa el municipi en uns nivells molt avançats de compliment dels objectius de reducció de residus i posa de manifest l’eficàcia del nou sistema.
Paral·lelament, el nivell de recollida selectiva ha experimentat un increment molt significatiu. El municipi ha passat de menys del 40% amb l’antic model de contenidors a assolir una mitjana anual del 80% de recollida selectiva, arribant puntualment fins al 86% en alguns mesos. Aquestes xifres confirmen un "canvi estructural en la manera com la ciutadania separa els residus i consoliden el porta a porta com una eina clau per avançar cap a un model més sostenible i eficient".
Un altre dels factors determinants d’aquesta millora ha estat l’augment de la recollida de la fracció orgànica, que s’ha multiplicat per 2,1 respecte al sistema anterior. A més de l’increment en quantitat, la qualitat de l’orgànica recollida és molt superior, amb una presència molt menor de residus impropis, fet que millora notablement els processos de tractament i valorització.
Des del punt de vista ambiental, "el balanç del primer any és clarament favorable". La forta reducció de la fracció resta ha comportat una disminució significativa dels residus enviats a abocador, alhora que s’ha assolit una qualitat molt superior de totes les fraccions reciclables. A més, el nou model ha afavorit una millora de la neteja urbana, sense contenidors desbordats i residus escampats, cosa que repercuteix directament en un entorn urbà més net i saludable.
Reptes pendents
Tot i aquests resultats globals, l’Ajuntament assenyala "alguns reptes pendents que cal continuar abordant per seguir millorant el sistema". En aquest sentit, destaca la gestió de les àrees tancades, que actualment concentren més del 50% de la fracció resta que es genera al municipi, així com els abandonaments incívics de residus, que tot i haver-se reduït de manera molt significativa, encara es produeixen. La reducció d’aquestes situacions, especialment la produïda pels abocaments d’uns pocs incívics que perjudiquen a la resta de veïns i veïnes, "permetria incrementar encara més el percentatge de recollida selectiva", alhora que "evitaria sobrecostos" en la recollida d’abocamentsque acaben repercutint en el conjunt de la ciutadania.
“Des de l’Ajuntament fem una valoració molt positiva del primer any del sistema porta a porta. Haver aconseguit reduir cinc vegades la fracció resta és un resultat molt rellevant i és, sobretot, fruit del compromís i la col·laboració dels veïns i veïnes de Cassà”, ha destacat l’alcalde, Pau Presas. “Més enllà de les dades, el porta a porta ha fet que el poble sigui avui més net i endreçat, amb menys residus al carrer i una millora evident de l’espai públic. A més, el nombre d’incidències s’ha anat reduint progressivament a mesura que el sistema s’ha anat consolidant. Tot i aquests bons resultats, continuarem treballant per reduir els comportaments incívics, millorar la gestió de les àrees tancades i reforçar la comunicació i la pedagogia ambiental, amb l’objectiu de seguir avançant cap a un model de gestió de residus cada vegada més sostenible i eficient” conclou l’alcalde.
