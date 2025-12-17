Celrà posa a disposició de la ciutadania 80.000 euros del pressupost municipal
Es van fer 64 propostes, de les quals sis s'executaran durant els anys 2025 i 2026
L'Ajuntament de Celrà ha sotmès 80.000 euros del pressupost municipal d'inversions a la participació ciutadana, en el que ha estat el sisè pressupost participat d'ençà del 2018. Aquest darrer pressupost participat (2025-2026) es va iniciar el mes de febrer. En aquesta primera fase es va recollir 64 propostes, amb la participació oberta a tota la ciutadania, independentment de l'edat o de l'empadronament.
Després d'una enquesta final, on van votar 286 persones, es van seleccionar seleccionar sis propostes que s'executaran durant els anys 2025 i 2026. La proposta més votada ha estat la redacció d'un projecte i la posterior execució de la il·luminació del carril bici entre Celrà i Juià. La segueixen la millora de la senyalització i de la informació sobre les fonts del municipi, la instal·lació d'una font d'aigua al parc de cal·listènia, la col·locació d'una presa d'escalada a la zona del pavelló d'esports l'habilitació i millora de la zona de pícnic de la Torre Desvern i la redacció d'un projecte per a la posterior execució d'un itinerari segur, per a vianants i bicicletes, des del poble fins a l'illa dels Salzes.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina