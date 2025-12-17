Consulta els 8'6 milions d'inversions a Girona per al 2026
Creix la partida destinada en seguretat fins a 232.515 euros
L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona (Guanyem, Junts i ERC) ha presentat aquest dimecres matí una proposta de pressupost per l'any 2026 en el qual destaquen els 8.643.431,98 euros destinats en el capítol d'inversions, sense tenir en compte les modificacions que ha patit al llarg de l'any. És una xifra que creix un 4,6% respecte a l'exercici anterior. L'alcalde, Lluc Salellas, ha remarcat que el 2026 serà "l'any de les inversions" per fer una ciutat "més amable, segura, habitable i viva".
Salellas ha posat èmfasi en el fet que aquesta proposta "no incorpora partides per tancar conflictes amb el personal municipal perquè s'han endreçat elements". Tampoc projectes que "s'han posat en marxa i que són importants", com poden ser la comissaria de Can Burrassó o les millores dels locals socials de diferents barris. En canvi, l'alcalde ha afirmat que "els gironins podran copsar totes les inversions que resten pendents i que tenen un gran impacte".
Les inversions més importants pel 2026:
- 1.1453.278,07 euros en equipaments esportius
- 928.904,05 euros per centres cívics i locals socials
- 746.414,73 euros per equipaments culturals
- 672.779,97 euros pel Pla d'asfaltatge
- 611.142.,21 euros en habitatge
- 577.058,50 euros pel Pla de Barris de Pont Major
- 355.346,77 euros per jocs infantils
- 232.515,30 euros en seguretat
- 200.000 euros per La Sopa
- 184.230 euros en el Pla d'enllumenat
- 120.000 euros pel dipòsit municipal de vehicles
- 120.000 euros pel projecte d'obres i climatització del Mercat del Lleó
- 100.000 euros per l'avantprojecte de la plaça Catalunya
- 100.000 euros per la millora de l'accessibilitat a la via pública
- 70.000 per la reforma del carrer de la Creu
Entre les partides destacades hi ha 1,4 milions per a equipaments esportius, entre els quals el cobriment de la pista de Fontajau (102.909, 05 euros) o 1,3 milions en mobilitat, on s'inclouen projectes com la remodelació de la plaça Catalunya (100.000 euros), la reforma del carrer de la Creu (70.000 euros) o l'asfaltatge de la carretera de Sant Gregori. L'Ajuntament també destinarà més de 900.000 en centres cívics i locals socials per adequar-los i climatitzar-los, més de 740.000 euros en fer millores en equipaments culturals o més de 800.000 euros en educació, entre els quals hi ha una partida de 202.000 per reformar les escoles en el marc del Pla de Barris de Pont Major.
De fet, dins el Pla de Barris de Pont Major també hi ha partides destinades a l'eix verd de Portlligat (50.000 euros) i al pulmó verd i horts (325.058,50 euros). Ara per ara, l'Ajuntament està "pendent" que la Generalitat confirmi que el barri gironí estigui dins el Pla de Barris de l'ens autonòmic.
Més diners en seguretat
Segons ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha destacat que la partida destinada a seguretat ha "augmentat cinc vegades" respecte al que s'ha destinat el 2025. El pressupost en aquest àmbit s'enfila fins als 232.515,30 euros, dels quals 22.995,75 euros es destinen a Ciutat Intel·ligent i 209.519,55 euros a altres inversions del funcionament de la Policia Municipal. Entre d'altres, Geis ha destacat la instal·lació de càmeres de videovigilància, la compra de nous vehicles pel cos o la millora de la comissaria de Can Macià.
La vicealcaldessa també ha deixat clar que és un pressupost "clau" en seguretat i que era importat haver "condicionat" el pressupost en l'increment d'aquesta matèria. Ha tret ferro de tot plegat, però, i ha assegurat que "és normal condicionar els pressupostos de millores necessàries" que veuen des de la seva formació.
