Girona vol reforçar l’ecologia urbana i les infraestructures verdes del municipi
L'Ajuntament ha signat un conveni anual amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals per portar a terme actuacions en matèria d’adaptació al canvi climàtic i millores en la renaturalització de la ciutat
L’Ajuntament de Girona i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) han signat un conveni anual de col·laboració per tal d’impulsar actuacions, millorar la comunicació ambiental i transferir coneixements que permetin millores en la renaturalització i una adaptació al canvi climàtic més efectiva que reforci el paper de la ciutat i el seu entorn en ecologia urbana i infraestructures verdes.
“Per l’Ajuntament de Girona i, en extensió, per totes les administracions públiques sempre és de gran interès poder comptar amb centres de recerca de prestigi com el CREAF per tal que ens pugui assessorar amb una mirada més a mitjà i llarg termini sobre propostes d’ecologia urbana per poder adaptar molt millor la nostra ciutat, la seva gent i tot el territori”, ha valorat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, qui ha afegit que “estem compromesos amb aquestes transformacions en l’àmbit urbà i, per això, pensem que aquest conveni serà de gran ajuda”.
En el marc d’aquest acord, està previst que el CREAF impulsi una recerca en diferents camps de l’ecologia terrestre de la ciutat que ha de servir al consistori per prendre decisions amb relació a l’adaptació i millora de la ciutat al canvi global en aspectes com la sequera, la prevenció d’incendis, els canvis en la cobertura del sól i invasions biològiques, entre altres. Per fer-ho, el centre de recerca, com ja ha fet anteriorment en altres localitats catalanes, posarà a prova i valorarà metodologies d’adaptació en el context de la ciutat, per tal de traslladar coneixements científics a la gestió pràctica i obtenir aprenentatges útils per a la resta de pobles i ciutats de Catalunya.
També es compromet a crear materials de comunicació i divulgatius sobre les polítiques d’acció climàtica desenvolupades a la ciutat, com els projectes del GiroNat i La Vora, que siguin oberts i reutilitzables i que contribueixin a sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficies de la naturalització urbana.
L’acord també inclou el compromís del centre de recerca a desenvolupar propostes conjuntes per a projectes de recerca i innovació que permetin avançar en el coneixement de l’ecologia urbana i que integrin Girona com a municipi pilot.
Un altre dels compromisos que incorpora és el d’integrar l’experiència i els aprenentatges de Girona en la línia de treball d’ecologia urbana del CREAF amb l’objectiu que el coneixement científic que se’n derivi pugui ser transferit a altres municipis a través de la plataforma Prismàtic, un espai d’intercanvi d’experiències de gestió del patrimoni natural amb base científica que promou el Departament de Territori i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.
Per la seva part, l’Ajuntament de Girona es compromet a facilitar al CREAF tota la informació i documentació que necessiti per generar continguts de divulgació sobre la infraestructura ecològica de la ciutat; i a desenvolupar projectes i actuacions que millorin els serveis ecosistèmics urbans de la ciutat, i per extensió, del seu territori.
A més, també participarà activament en projectes de recerca desenvolupats pel CREAF, aportant experiència i coneixement de la gestió municipal per garantir que les propostes científiques s’adaptin a la realitat local i siguin aplicables a la ciutat; a formar part de l’espai Prismàtic; i a col·laborar en la cerca i sol·licitud de finançament per a nous projectes que permetin avançar en la innovació i implementació de solucions ecològiques a l’espai urbà.
El CREAF és un centre públic de recerca fundat l’any 1987, dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial que genera coneixements i metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi natural al canvi global. El seu objectiu és actuar com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, creant opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits d’actuació a escales local, regional i global. El CREAF està integrat actualment per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
