L'aprovació del planejament urbanístic del campus de Salut a Salt haurà d'esperar al 2026
Encara no s'han rebut els informes corresponents a l'aeroport i a l'autopista per poder tirar endavant el projecte
La part del planejament urbanístic corresponent al municipi de Salt haurà d'esperar fins a l'any que ve per aprovar-se després que s'hagués suspès el vistiplau el passat 12 de novembre. L'última Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona d'aquest any se celebra aquest dimecres i no inclou els punts a l'ordre del dia. La següent trobada de la comissió no es farà fins al 4 de febrer de 2026. El planejament del sector del municipi de Girona sí que es va aprovar fa unes setmanes en la Comissió Territorial i va ser ratificat per la Generalitat el 27 de novembre.
Així i tot, el tinent d'alcalde i regidor d'Entorn Urbà i Habitatge de Salt, Àlex Barceló, ja va afirmar que no suposaria "un canvi en el calendari" quan es va suspendre l'aprovació el 12 de novembre perquè s'estava "dins terminis". La idea inicial era "tenir-ho dins el primer trimestre de l'any que ve" i va assegurar que "això passarà". Si no s'arriba a la comissió del 4 de febrer, després n'hi ha una altra el 18 de març.
Tot això, perquè encara no s'han rebut els informes pendents i pels quals ja es va suspendre el punt de la comissió del mes passat. Barceló, però, va destacar que ells ja havien "fet la feina" perquè els documents sectorials que falten estan relacionats amb agents externs. Un és el d'Aviació Civil, referent a l'aeroport Girona-Costa Brava, i l'altre del Ministeri de Transport, sobre l'autopista AP-7.
Tres planejaments
En tot cas, el regidor va ser optimista i va explicar que aquests informes "s'esperen favorables" i també va indicar que el fet del retard en els tràmits era un aspecte "habitual". Mentre no arriba l'aval dels documents, l'Ajuntament havia de preparar un text refós, que inclou el planejament inicial i aquelles modificacions del planejament que s'han incorporat respecte als informes que s'han rebut.
Quan arribin tots els informes, la Comissió d'Urbanisme Territorial de Girona haurà d'aprovar la modificació dels tres planejaments urbanístics corresponents a l'àmbit de Salt (un també de Vilablareix) referents al nou campus de Salut. Tot el sector de Salt ocupa una superfície de gairebé 900.000 metres quadrats. L'espai on s'ha d'ubicar el futur equipament sociosanitari, però, té una superfície de 337.400 metres quadrats.
El 36% de tota aquesta àrea es destinarà al nou Hospital Josep Trueta, el campus universitari sanitari de la UdG, amb les facultats de Medicina, Infermeria i Farmàcia que es planteja incorporar el curs 2027-28, i també hi ha una reserva de sòl pel hub d’innovació. A més, el 16,26% serà per al sistema viari i de comunicacions. També hi haurà uns 46.600 metres quadrats d'espais naturals i lliures a tot l’àmbit. Un cop la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona aprovi els planejaments urbanístics de Salt, quedaran avalats definitivament, a diferència del de Girona que va haver de passar per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, ja que el planejament afectava zones verdes.
