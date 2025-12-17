Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pressupost pel 2026 a Girona creix un 3% i s'enfila fins als 170 milions d'euros

Es portarà a ple a principis de 2026 perquè un cop tancat el Govern d'Espanya va aprovar una pujada salarial dels treballadors públics i s'ha hagut de modificar

Gemma Geis, Lluc Salellas i Quim Ayats en la roda de premsa d'aquest dimecres.

Josep Coll

Girona

El pressupost de Girona pel 2026 creixerà un 3% respecte al d'aquest any. L'equip de govern de l'Ajuntament (Guanyem, Junts i ERC) ha presentat aquest dimecres matí una proposta que s'enfila fins als 170.012.459,53 euros i que es portarà en un ple extraordinari el pròxim 7 de gener. L'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que per tercer any consecutiu el consistori aprovarà uns pressupostos, "cosa que no passa a totes les administracions". Aquests "busquen millorar els serveis i les prestacions que ofereix l'Ajuntament", ha remarcat l'alcalde.

El fet que es porti a aprovació provisional a principis del pròxim any i no a finals d'aquest 2025, com s'ha fet en els últims anys, es deu al fet que el Govern d'Espanya, a principis de desembre, va aprovar una pujada salarial del 2,5% als treballadors públics i això va fer que no s'hagués pogut tancar abans. "El pressupost estava tancat", ha assegurat Salellas, però va entrar el sobrecost d'1,5 milions d'euros en el capítol 1, les despeses en personal municipal, que va haver de replantejar de nou el pressupost.

Segons l'alcalde, ho haurien pogut portar a aprovació abans de tancar l'any, però també van creure oportú que "les festes de Nadal no eren el millor moment". La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha explicat que, a causa d'això es fa una "pròrroga tècnica" dels pressupostos de 2025 i, igual que Salellas, ha assegurat que "s'hagués pogut tancar molt abans".

