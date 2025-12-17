El PSC denuncia el bloqueig de les beques CREA a Girona per irregularitats en el procediment d’adjudicació
Els socialistes afirmen que els ajuts municipals a la creació cultural, dotats amb 195.000 euros, encara no s’han fet efectius mesos després de la resolució
El PSC de Girona denuncia que les beques municipals CREA 2025 continuen bloquejades mesos després de la resolució de la convocatòria a causa d’irregularitats en el procediment d’adjudicació. Segons el grup municipal, aquesta situació impedeix que els ajuts es facin efectius i genera incertesa entre els creadors que hi van optar.
Els socialistes expliquen que la convocatòria, destinada a donar suport a projectes de creació i producció cultural a Girona, es va obrir el mes d’abril del 2025 amb una dotació pressupostària total de 195.000 euros, repartits en tres modalitats: formació artística no reglada, recerca i creació artística, i producció artística. Al setembre es va publicar la relació definitiva de sol·licituds admeses, excloses i desistides, però, segons el PSC, des d’aleshores no s’ha produït cap avanç ni en la tramitació ni en el pagament dels ajuts. Els projectes beneficiaris, segons estableixen les bases de la convocatòria, s’han de desenvolupar entre l’1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2026. El PSC adverteix que el retard actual posa en risc el compliment d’aquests terminis i dificulta el desenvolupament de projectes culturals que haurien d’estar ja en marxa.
Segons els socialistes, un recurs presentat ha fet aflorar presumptes irregularitats en el procediment administratiu, com ara l’admissió de sol·licituds que no complien els requisits establerts a les bases i la desestimació d’altres que, segons els socialistes, sí que els complien. A parer del PSC, aquests fets podrien vulnerar els principis d’igualtat, imparcialitat i seguretat jurídica que han de regir qualsevol convocatòria pública.
«Mancances en la gestió»
El regidor del PSC Ferran Rafa ha assegurat que «a dia d’avui, els ajuts encara no s’han fet efectius malgrat existir una resolució oficial», fet que, segons ha afegit, «evidencia mancances en la gestió del procediment». Rafa també ha advertit que aquest bloqueig «fa pràcticament impossible que les beques es puguin adjudicar abans d’acabar l’any». Els socialistes apunten que la situació podria acabar comportant la revocació parcial de la resolució, la retroacció del procediment i l’obertura de nous períodes d’esmena, amb el consegüent retard. «Temem que la convocatòria del 2025 acabi quedant pràcticament en via morta i que es perdin uns ajuts imprescindibles per al teixit cultural gironí», ha alertat el regidor.
Davant d’aquest escenari, el PSC-Girona pel Canvi ha anunciat que presentarà una moció al pròxim ple municipal per demanar una rectificació del procediment i la realització d’una auditoria exhaustiva de tot el procés d’adjudicació. Segons el grup, l’objectiu és aclarir si hi ha hagut tractes injustos o arbitrarietats i garantir el màxim rigor i transparència en la gestió d’aquests ajuts.
