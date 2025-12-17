El Suprem tanca el litigi de l’Expojove 2018 i avala que Fira de Girona vetés l’uniforme militar
L’alt tribunal rebutja els recursos del Ministeri de Defensa contra la sentència de l’Audiència de Girona i condemna l’Estat a pagar les costes
El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del Ministeri de Defensa contra Fira de Girona pel conflicte arran de l’Expojove del 2018, quan la fira volia excloure l’Exèrcit al·legant el seu codi ètic. La Sala Civil manté la resolució de l’Audiència de Girona i condemna l’Estat a pagar les costes, de manera que consolida el criteri que Fira de Girona podia condicionar la participació i vetar la presència de personal uniformat .
El cas es remunta al març del 2018, quan el comitè executiu de Fira de Girona va acordar excloure el Ministeri de Defensa de l’Expojove durant tres anys, al·legant l’incompliment del codi ètic de l’entitat, que prohibeix la difusió d’elements bèl·lics o que fomentin la violència.
En aquell moment, la presidenta del Patronat de Fira de Girona era Marta Madrenas, que aleshores era també alcaldessa de Girona, mentre que la direcció de l’ens firal era a càrrec de Coralí Cunyat, que continua exercint com a directora de Fira de Girona.
La polèmica del 2017
L’origen del conflicte es troba en l’edició del 2017, quan la presència de l’Exèrcit va generar una protesta de més d’una vintena de persones al Palau de Fires de Girona. L’acció es va fer sense incidents i amb presència de Mossos d’Esquadra i seguretat privada. Els manifestants van mostrar cartells amb imatges de guerres sota el lema «Les armes no eduquen, les armes maten».
En aquell mateix context, l’alcaldessa Marta Madrenas va expressar la seva disconformitat amb el fet que els representants de l’Exèrcit anessin uniformats quan havien informat que anirien de civils. Alguns testimonis van situar el canvi d’indumentària —de civil a uniforme— a última hora del matí, un element que va alimentar la controvèrsia.
Mesures cautelars
L’any 2018, abans d’entrar al fons del litigi, el Jutjat de Primera Instància número 1 de Girona va dictar una interlocutòria de mesures cautelars en què estimava parcialment la petició de l’Estat: permetia que les Forces Armades poguessin continuar participant a l’Expojove no només aquell any, sinó també durant el període de tres anys de sanció acordat per Fira de Girona. Alhora, però, la resolució avalava el criteri de l’Ajuntament i de la Fira pel que fa a la indumentària i mantenia el veto a l’uniforme militar, en entendre que el codi ètic ja ho preveia i que aquesta norma s’havia aprovat i comunicat abans de l’última participació de l’Exèrcit.
La resolució final
En primera instància, el jutjat havia estimat íntegrament la demanda del Ministeri de Defensa, però l’Audiència de Girona va corregir parcialment aquell criteri i va deixar sense efecte la nul·litat del punt del codi ètic, indicant que, en futures edicions, Fira de Girona ha de decidir sobre cada sol·licitud com amb qualsevol altre expositor, d’acord amb les normes vigents, i sense prendre com a base els fets del 2017.
També va apuntar que, si s’acceptava la participació, la Fira podria establir que no hi hagi personal uniformat.
El Ministeri de Defensa va recórrer al Tribunal Suprem, però la Sala Civil ha conclòs que el recurs de cassació era inadmissible per la manera com es plantejava i, per aquest motiu, ha desestimat també el recurs per infracció processal, posant fi al procediment i imposant les costes al recurrent.
