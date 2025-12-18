Condemnat a 5 anys de presó per violar una amiga menor d'edat en un pis de Girona
L'acusat admet els fets i li aprecien l'atenuant de reparació del dany perquè ha consignat 20.000 euros d'indemnització
L'Audiència ha condemnat a 5 anys de presó un acusat de violar una amiga menor d'edat en un pis de Girona la tarda del 31 de març del 2021. El processat s'enfrontava inicialment a 12 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal. A la sala de vistes de la secció tercera, ha reconegut els fets i abans del judici ha consignat 20.000 euros per fer front a la indemnització per les seqüeles que té la víctima, que pateix un trastorn per estrès posttraumàtic, i pel dany moral. Per això, fiscalia, acusació particular i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena i aplicar-li l'atenuant molt qualificada de reparació del dany. El tribunal l'ha condemnat de viva veu i la sentència és ferma.
El processat ha reconegut els fets tal com els recull l'escrit d'acusació de la fiscalia. Així, ha admès que sabia que en el moment dels fets la víctima tenia 15 anys perquè feia uns mesos que eren amics. Aleshores, ell en tenia 18.
La tarda del 31 de març del 2021 van quedar i cap a les quatre de la tarda van anar a casa d'ell, un domicili situat al carrer de la Rutlla de Girona. Quan van arribar a l'habitatge, es van asseure al sofà a xerrar una estona. Llavors, l'acusat li va demanar a la menor que es tragués la mascareta que duia com a mesura de protecció per la pandèmia. Ella s'hi va negar, però el processat va insistir i finalment la hi va "arrancar".
Després, li va intentar fer un petó. En un primer moment la víctima el va poder esquivar, però l'acusat la va acabar subjectant per les espatlles i la va petonejar contra la seva voluntat.
Segons ha reconegut al judici, llavors va agafar la menor en braços i la va portar fins a l'habitació, on la va tombar de bocaterrosa al llit i la va violar. La víctima li va reclamar que parés en diverses ocasions, va forcejar i va intentar repel·lir l'atac, però ell va "desoir les seves súpliques". No es va aturar fins que la víctima va aconseguir clavar-li una puntada de peu. La menor es va poder escapolir i fugir.
A conseqüència de l'atac, i tal com avalen els informes forenses, la víctima pateix un trastorn per estrès posttraumàtic.
L'acusat s'enfrontava inicialment a 12 anys de presó. Com que ha reconegut els fets i ha consignat els 20.000 euros d'indemnització, la fiscal, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li la circumstància atenuant molt qualificada de reparació del dany, que rebaixa la pena.
Seguint el pacte, el tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona l'ha condemnat com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal i li ha imposat 5 anys de presó.
També l'han condemnat a 5 anys de llibertat vigilada i no es podrà acostar a menys de 350 metres ni comunicar-se amb la víctima durant el mateix període de temps. El tribunal ha declarat ferma la sentència i ha informat el processat, que ha arribat al judici en llibertat, que ara s'obre el procediment per a l'execució i el compliment de la sentència.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre