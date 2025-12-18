Girona edita un llibre sobre la Segona República a la ciutat
La publicació, coeditada amb l’Editorial Efadós, s’inclou dins de la col·lecció “Catalunya en Guerra”
L’Ajuntament de Girona i l’Editorial Efadós han publicat conjuntament el llibre Girona. Segona República 1931-1936, una obra que recull una selecció de fotografies representatives del període republicà a la ciutat, acompanyades de textos breus que les contextualitzen. La publicació és el primer volum d’una trilogia inclosa dins la col·lecció Catalunya en Guerra, que es completarà amb dos llibres dedicats a la Girona durant la Guerra Civil i a la postguerra i el franquisme.
La selecció de les imatges ha anat a càrrec de les tècniques del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Arxiu Municipal de Girona, Cristina Feixas i Fina Navarrete. El llibre s’estructura en tres grans blocs —activitat política, espai urbà i cultura, societat i oci— que articulen un relat visual format per 170 fotografies. La majoria de les imatges provenen dels fons que conserva el CRDI i ofereixen un recorregut per la ciutat entre el 14 d’abril de 1931, data de la proclamació de la República, i el 17 de juliol de 1936, vigília del cop d’estat.
El volum mostra com la Segona República va suposar una transformació profunda de Girona en els àmbits polític, social, cultural i urbanístic. Després de la victòria republicana a les eleccions municipals, la ciutat va viure un procés de modernització que va reforçar el catalanisme polític i va obrir nous espais de participació ciutadana, tot i l’existència de tensions entre diferents sectors socials i ideològics. En aquest context, el llibre inclou imatges de diverses visites institucionals, com les del president de la Generalitat Francesc Macià o del president del govern espanyol Manuel Azaña.
Renovació pedagògica
En l’àmbit cultural, l’obra reflecteix una etapa d’efervescència marcada per la renovació pedagògica, la construcció de noves escoles i la consolidació del català en l’educació i la vida pública. Les fotografies de centres com el Grup Escolar Ignasi Iglésias —actual escola de Montjuïc— o el Grup Escolar Ramon Turró —avui Escola Verd— en són alguns exemples.
Pel que fa a l’urbanisme, el llibre documenta els canvis viscuts a la ciutat amb l’enderroc de trams de muralla, l’ampliació de l’eixample i la modernització d’equipaments i serveis, amb una arquitectura orientada a la llum, la funcionalitat i la higiene, valors associats als ideals republicans.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha destacat el valor de l’obra i la força del material gràfic que inclou. “Hem publicat un llibre de fotografies meravellós, amb imatges que aconsegueixen reflectir l’esperit que van viure la ciutat i el país durant cinc anys que en semblen molts més, per totes les conquestes assolides en llibertats, educació, alliberament de les dones, drets de la classe obrera i la pagesia i esclat de catalanitat”, ha afirmat.
La presentació del llibre es va fer dimarts passat al Saló de Descans del Teatre Municipal, amb la participació de l’alcalde de Girona i de les autores de la publicació. Els dos pròxims volums de la trilogia aniran a càrrec de l’historiador Joaquim Nadal.
