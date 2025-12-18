Girona reforça la recollida de cartró durant les festes de Nadal amb més contenidors a una trentena d'ubicacions
El consistori avança l'horari de recollida de totes les fraccions els dies 24 i 31 de desembre
Girona reforça la recollida de residus del cartó durant les festes de Nadal amb més contenidors en 31 ubicacions diferents de la ciutat del 22 de desembre al 8 de gener. Segons informa el consistori en un comunicat, aquest reforç té com a objectiu garantir una gestió correcta dels residus en aquests dies festius, quan la generació de cartró sol augmentar notablement. "Aquesta iniciativa que ja vam portar a terme l'any passat ens permet millorar i fer més còmoda per a la ciutadania la recollida de cartró durant les festes", afirma el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot. Amb relació a la resta de fraccions, hi haurà canvis que se centren essencialment en l'avançament de l'hora de recollida els dies 24 i 31 de desembre.
El reforç per a la recollida del cartró es concreta amb contenidors de càrrega posterior per al paper en cinc àrees d'emergència col·locades a l'Eixample, el Pla de Palau-Sant Pau, Pont Major, Santa Eugènia i el Mercadal, i en 26 ubicacions de les deixalleries mòbils. Així, hi haurà contenidors extres en tots els dispositius, excepte els de la Rambla, el sector Est, Campdorà-Gavarres i Palau-Avellaneda-Mas Xirgu 2.
Respecte a la resta de fraccions, durant les festes nadalenques també hi haurà alguns canvis en els diferents models establerts de recollida. En el porta a porta domiciliari, els dies 24 i 31 de desembre, i de manera excepcional, els cubells s'hauran de treure abans de la una de la tarda als barris on toca recollida d'orgànica i paper: Torre Gironella, Pedreres-Fora Muralla, Montilivi-la Creueta, Sant Narcís, Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu.
En les àrees temporals del Mercadal i del Barri Vell també hi haurà una modificació d'horari aquests dos dies festius. Els contenidors s'instal·laran a les onze del matí i els veïns hi podran llançar residus entre les dues i les set de la tarda.
En els contenidors intel·ligents, els dies 24 i 31 de desembre els residus (envasos i tèxtil sanitari) també s'hauran de dipositar abans de la una de la tarda, mentre que les deixalleries mòbils, només faran horari de matí.
A la recollida comercial, els dies 24 i 31 de desembre també s'avançarà l’horari de recollida i, per tant, els establiments hauran de treure els cubells del porta a porta (orgànica, rebuig i paper) abans de la una de la tarda. El vidre, en canvi, s'haurà de treure un dia abans respecte al dia de recollida original. Així, els establiments hauran de dipositar els cubells a fora per a la seva recollida els dimarts 23 i 30 de desembre en l'horari habitual.
Alhora, el consistori reforçarà la recollida de residus voluminosos com mobles, matalassos, electrodomèstics espatllats o qualsevol altre objecte voluminós. L'Ajuntament recorda que és un servei gratuït que es pot demanar trucant al 972 244 400 per acordar el dia i lloc de recollida. En paral·lel, també es poden portar a les deixalleries.
