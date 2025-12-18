Josep Calbó pren possessió del càrrec de rector de la UdG: "Vull veure una universitat més cohesionada"
El nou màxim responsable de la institució gironina agreeix, saluda i dedica unes paraules a molts dels assistents a l'Aula Magna Modest Prats durant bona part del seu discurs
El catedràtic de Física Josep Calbó Angrill ha pres possessió del càrrec de rector de la Universitat de Girona aquest dijous migdia a l'Aula Magna Modest Prats, ubicada al campus del Barri Vell. La resta de membres del nou equip de govern, escollit el passat 27 de novembre, també han pres possessió del càrrec en aquest acte.
El ja nou rector de la UdG ha destacat que el farà "feliç" d'aquí a sis anys, quan s'acabi el mandat, és veure una universitat "millor, amb una comunitat més cohesionada, amb més impacte, més cohesionada, més compromesa i que contribueixi més en la prosperitat de la societat". Aquest és el "somni" de Calbó, que ha dedicat la primera meitat del seu discurs a agrair i saludar moltes de les persones presents (i no presents) a l'acte, que ha omplert l'Aula Magna.
Aquesta part ha anat molt dirigida a incentivar la col·laboració de la UdG amb diferents agents. Per exemple, a la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, li ha demanat "trobar solucions als reptes que tenim i tindrem en els pròxims anys", o a l'acalde de Girona, Lluc Salellas, "construir una autèntica ciutat universitària".
REGUITZELL DE COSES QUE VOL VEURE FINALITZADES
Calbó, així, estarà al capdavant de la UdG durant els pròxims sis anys, improrrogables, després del canvi de llei. Anteriorment, els mandants duraven quatre anys, i un mateix rector podia ser reelegit una vegada, com ha passat amb l'últim, Quim Salvi, que ha estat vuit anys consecutius liderant la institució gironina. Salvi ha penjat la medalla a Calbó que l'acredita com a nou rector.
El 57% dels vots ponderats
Només va ser necessària una volta de votacions per escollir Josep Calbó com a nou rector de la UdG. El fet d'haver-hi tres candidats, el mateix Calbó, Albert Ruda i José Manuel Fernández-Real, obria la porta a una hipotètica segona volta de votacions en cas que cap dels tres arribés al 50% dels vots ponderats. En les eleccions del 27 de novembre, però, Calbó va assolir el 57,04% dels vots ponderats, guanyant així els comicis i proclamant-se nou rector de la UdG.
Durant l'acte d'aquest dijous migdia també han pres possessió del càrrec els nous integrants de l'equip de govern. La nova secretària general serà Susanna Oramí Vallovera, que ja ha fet honor al càrrec i ha cridat, un a un, als nous membres del govern per realitzar, juntament amb Calbó, la signatura de possessió del càrrec. Són els següents: Jaume Ametller Leal (vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica), Dolors Berga Colom (vicerectora de Recerca i Transferència), Ignasi Rodríguez-Roda Layret (vicerector d'Impacte al Territori i Ambientalització), Sandra Gelabert Vilella (vicerectora de Benestar, Inclusió i Gènere), Esther Barrabés Vera (vicerectora de Personal i Planificació Acadèmica), Robert Martí Marly (vicerector d'Estudiantat), Josep Vila Subirós (vicerector Josep Vila Subirós), Sílvia Espinosa Mirabet (vicerectora de Comunicació) i Albert Navarro Garcia (vicerector d'Economia i Transformació Digital). Finalment, s'ha nomenat com a gerent Anna Ribas Gubau.
