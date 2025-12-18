Les deixalles tornen a desbordar la incineradora de Campdorà de Girona
La planta no funciona perquè s'ha produït una avaria a la bomba i encara es trigaran uns dies a reparar-la
La incineradora de Campdorà de Girona torna a apilonar grans quantitats de deixalles fora del punt d'emmagatzematge de la planta de tractament de residus. Els veïns de la zona asseguren que fa més d'una setmana que no funciona i aquesta seria la causa principal per la qual la brossa es va acumulant, com ja va passar a l'estiu. Les persones que viuen a prop de la planta també es queixen de les males olors que generen aquestes deixalles que desborden la nau.
Fonts municipals expliquen que "la bomba de la incineradora està espatllada" i que encara es "trigaran uns dies a reparar-la". En tot cas, l'Ajuntament vol "analitzar i estudiar aquests problemes per a eventualment demanar responsabilitats a les diferents empreses contractistes".
En la planta només es crema la fracció de rebuig, però com ja va passar en l'anterior ocasió, en les deixalles acumulades es poden veure altres fraccions com cartó o plàstic, que es tracten a altres indrets. Això es donaria pel fet que alguns veïns aboquen tots els residus al rebuig, sense separar-los. Fonts municipals asseguren que s'aniran "traient per anar-les dipositant a la fossa de la incineradora" i, en principi, "en pocs dies hauria de quedar net".
Segona vegada
És la segona vegada des que es va posar en funcionament la incineradora a mitjans de juny d'aquell any. En la primera ocasió, que data de la primera quinzena de juliol, es va dir que les màquines encara s'estaven acabant d'ajustar, ja que la incineradora s'havia posat en funcionament pocs dies abans. En el ple municipal d'aquell mes, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va assegurar que demanarien "responsabilitats a qui pertoqui" per les deixalles apilonades fora de la nau.
En una publicació a les xarxes socials, l'alcalde, Lluc Salellas, també va dir que després de set anys aturada "la incineradora s’està acabant de posar al dia". També va recordar que Girona genera "77 tones de rebuig al dia" i un cop arreglats els problemes es van cremar "86 tones de residus" en 24 hores.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre