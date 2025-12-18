Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
No hi ha data encara, però tots els treballadors es recol·locaran i juntament amb l'Ajuntament, es busca un operador alternatiu
La cadena de supermercats Mercadona tancarà l'establiment que té a l'edifici del Mercat municipal de Salt. Fonts de l'empresa han concretat a aquest diari que "encara no hi ha data" però han confirmat la intenció de deixar d'operar en aquest espai. Han detallat que ara mateix l'establiment "no respon als estàndards necessaris requerits per atendre els clients" de manera adequada. De tota manera, han exposat que estan treballant de la mà de l'Ajuntament de Salt per trobar una altra empresa que pugui prendre el lleu amb unes característiques similars durant tot el que queda de concessió.
En un comunicat conjunt, Mercadona i l'Ajuntament assenyalen que s'han reunit per, de manera conjunta, "per arribar a la millor solució per a totes les parts" i que treballen "conjuntament per buscar un operador alternatiu que presti servei en el mercat municipal durant el període restant de la concessió, que es va atorgar fins al 2054."
De la mateixa manera han assegurat que tots els treballadors "tenen la continuïtat assegurada" a l'empresa en altres establiments de la mateixa companyia, com ara el que tenen obert al mateix municipi a la zona del Pla de Salt.
Mercadona havia fet una gran reforma de l'establiment ubicat al mercat l'any 2021. La nova botiga va suposar una inversió de 3,3 milions d'euros.
Es van prendre mesures per reduir "fins a un 40%" el consum energètic respecte al model de botiga convencional, es va millorar l'aïllament tèrmic i acústic optimitzant els materials i el gruix de les parets i sostres i es van incorporat congeladors horitzontals més eficients energèticament."
Mrcadona té un establiment al Pla de Salt, a prop de l'Espai gironès. Va obrir després que tanqués el local que tenien situat al Passeig dels Països Catalans, als baixos del número 47, pequè havia quedat petit.
