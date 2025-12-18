Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
A més, t'ensenyarem els pobles més propers, replets d'encant i màgia
Patricia López Avilés
Quan parlem de Girona, hi parlem amb molta propietat: gastronomia, cultura, tradicions i patrimoni. En aquest article t'ensenyarem una de les millors parts de la província. Sabies que les pomes són protagonistes de la zona? L'Empordà, el Gironès i la Selva s'emporten el palmell.
El sabor equilibrat, entre àcid i dolç, i la textura cruixent són el resultat d'un clima privilegiat i d'una tradició fruitera que es remunta a generacions.
La poma de Girona compta amb la Denominació d'origen protegida (Dop), un reconeixement que en garanteix la qualitat i la distingeix tant als mercats nacionals com internacionals.
Paisatge brillant
A més, han estat batejades amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent per la Diputació de Girona, que reconeix els millors productes de les comarques gironines. En el transcurs de l'època de recollida, les pomeres dibuixen un paisatge de colors brillants que indiquen que el fruit està llest per degustar-lo i durant tot l'any és, sens dubte, la fruita de proximitat que regna a tots els comerços d'alimentació locals.
Un dels pobles gironins on creixen aquests arbres és Palau-Sator, al cor de la comarca del Baix Empordà.
Degustació de plats amb poma
Gràcies a les plantacions que l'envolten, Palau-Sator ha esdevingut una localitat apreciada per aquells que busquen productes de quilòmetre zero i experiències gastronòmiques noves.
Entre els restaurants on es poden degustar plats elaborats amb les millors pomes del territori hi ha Mas Pou, Sa Torre o Can Bach que ofereixen una cuina produïda amb matèries primeres de la millor qualitat.
Llocs destacats
A més de ser famós per les pomes, el municipi també destaca per ser una bonica vila medieval. A l'edat mitjana formava part d'una xarxa de poblacions fortificades per protegir els seus habitants.
El poble, que té 305 habitants segons l'Idescat, es caracteritza per la seva arquitectura medieval ben conservada i per la seva tranquil·litat, que el converteixen en un lloc ideal per desconnectar de les grans ciutats.
Es troba envoltat per un recinte emmurallat, on l'entrada més bonica és la del carrer Portal, que comunica amb la Torre de les Hores, de fins a 20 metres d'alçada i declarada Bé Nacional d'Interès Cultural.
Just davant de la torre s'ubica un pou original de gran profunditat que serveix de font amb aigua potable.
Pobles més propers
També està catalogat com a Bé Nacional d'Interès Cultural l'antic castell, els orígens del qual es remunten al segle X.
Així mateix és destacable l'ermita de Sant Julià de Boada, un dels monuments preromànics més importants i ben conservats de Catalunya.
Palau-Sator també disposa del Museu Rural, articulat al voltant d'una interessant col·lecció d'eines de pagès i utillatges d'altres tasques i ocupacions vinculades amb la vida al camp.
Tot i que el poble és petit, és a prop d'altres llocs d'interès turístic com Pals o Peratallada.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre