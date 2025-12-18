Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
grip GironaUni GironaLoteria de Nadalinversions GironaVeneçuelaPaco Pérez
instagramlinkedin

Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges

A més, t'ensenyarem els pobles més propers, replets d'encant i màgia

Torre de les Hores

Torre de les Hores / Vincent van Zeijst / Wikipedia

Patricia López Avilés

Quan parlem de Girona, hi parlem amb molta propietat: gastronomia, cultura, tradicions i patrimoni. En aquest article t'ensenyarem una de les millors parts de la província. Sabies que les pomes són protagonistes de la zona? L'Empordà, el Gironès i la Selva s'emporten el palmell.

El sabor equilibrat, entre àcid i dolç, i la textura cruixent són el resultat d'un clima privilegiat i d'una tradició fruitera que es remunta a generacions.

La poma de Girona compta amb la Denominació d'origen protegida (Dop), un reconeixement que en garanteix la qualitat i la distingeix tant als mercats nacionals com internacionals.

Paisatge brillant

A més, han estat batejades amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent per la Diputació de Girona, que reconeix els millors productes de les comarques gironines. En el transcurs de l'època de recollida, les pomeres dibuixen un paisatge de colors brillants que indiquen que el fruit està llest per degustar-lo i durant tot l'any és, sens dubte, la fruita de proximitat que regna a tots els comerços d'alimentació locals.

Un dels pobles gironins on creixen aquests arbres és Palau-Sator, al cor de la comarca del Baix Empordà.

Degustació de plats amb poma

Gràcies a les plantacions que l'envolten, Palau-Sator ha esdevingut una localitat apreciada per aquells que busquen productes de quilòmetre zero i experiències gastronòmiques noves.

Entre els restaurants on es poden degustar plats elaborats amb les millors pomes del territori hi ha Mas Pou, Sa Torre o Can Bach que ofereixen una cuina produïda amb matèries primeres de la millor qualitat.

Llocs destacats

A més de ser famós per les pomes, el municipi també destaca per ser una bonica vila medieval. A l'edat mitjana formava part d'una xarxa de poblacions fortificades per protegir els seus habitants.

El poble, que té 305 habitants segons l'Idescat, es caracteritza per la seva arquitectura medieval ben conservada i per la seva tranquil·litat, que el converteixen en un lloc ideal per desconnectar de les grans ciutats.

Es troba envoltat per un recinte emmurallat, on l'entrada més bonica és la del carrer Portal, que comunica amb la Torre de les Hores, de fins a 20 metres d'alçada i declarada Bé Nacional d'Interès Cultural.

Just davant de la torre s'ubica un pou original de gran profunditat que serveix de font amb aigua potable.

Pobles més propers

També està catalogat com a Bé Nacional d'Interès Cultural l'antic castell, els orígens del qual es remunten al segle X.

Així mateix és destacable l'ermita de Sant Julià de Boada, un dels monuments preromànics més importants i ben conservats de Catalunya.

Palau-Sator també disposa del Museu Rural, articulat al voltant d'una interessant col·lecció d'eines de pagès i utillatges d'altres tasques i ocupacions vinculades amb la vida al camp.

Tot i que el poble és petit, és a prop d'altres llocs d'interès turístic com Pals o Peratallada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents