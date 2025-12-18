El projecte Entre Famílies reforça el suport mutu en salut mental a les comarques gironines
Dora Santamaria
La cooperació entre els serveis de salut mental i les associacions de familiars és clau per avançar cap a un model d’atenció en salut mental més proper, humà i eficaç. Amb aquesta premissa neix el projecte Entre Famílies, una iniciativa impulsada per la Federació Salut Mental Catalunya i l’associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques,que han signat un acord de col·laboració amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per implantar un servei d’acompanyament i suport mutu adreçat a familiars de persones en tractament als serveis de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.
L’acord estableix el desplegament del programa de voluntariat “Fent Costat Entre Famílies” als recursos de salut mental i addiccions gestionats per l’IAS, proveïdor sanitari públic de referència a la província de Girona. El servei es fonamenta en l’acompanyament entre iguals i es duu a terme a través de familiars voluntaris que han viscut experiències similars i que han rebut una formació específica que els capacita per oferir suport emocional, orientació i acompanyament des d’una perspectiva d’empoderament.
El programa s’emmarca dins el projecte de Cures de base sociocomunitària en salut mental i respon a la necessitat de suport que sovint expressen les famílies quan un membre del seu entorn conviu amb una problemàtica de salut mental. Fent Costat Entre Famílies crea espais d’escolta, comprensió i suport emocional, on les famílies poden compartir vivències, resoldre dubtes i trobar orientació a partir del vincle amb persones que han transitat situacions semblants.
La figura del familiar expert és l’eix central del projecte. Es tracta d’una persona voluntària vinculada al teixit associatiu que compta amb experiència en l’acompanyament d’un familiar amb un diagnòstic en salut mental. Aquest tipus de suport informal s’ha demostrat com una eina d’autocura que contribueix al benestar emocional de les persones cuidadores i, alhora, millora l’atenció psicosocial de les persones afectades, enfortint el seu entorn.
El servei d’acompanyament ofereix suport tant en moments d’estabilitat com en situacions de crisi i promou l’empoderament de les famílies i de les persones amb problemes de salut mental. A més, contribueix a reduir l’estigma i l’autoestigma associats a la salut mental i fomenta la corresponsabilitat en les tasques de cura, implicant tots els membres de la família des d’una mirada alineada amb la recuperació.
El projecte es fonamenta en la consideració dels familiars experts com a agents de salut complementaris als serveis sanitaris. Des de l’associació i a través de Salut Mental Catalunya es forma les persones voluntàries, majors d’edat amb experiència en salut mental com a familiars, i es coordina el treball conjunt amb els professionals dels serveis de salut mental.
En aquest context, els i les professionals dels serveis de salut mental tenen un paper fonamental com a figures clau en la detecció i derivació de les famílies que poden beneficiar-se del servei d’acompanyament. El projecte Entre Famílies esdevé així un exemple de com la col·laboració entre entitats com Família i Salut Mental i els serveis sanitaris permet sumar esforços i continuar avançant cap a un model d’atenció en salut mental comunitari, integral i centrat en les persones i les seves famílies al nostre territori. Un model que es construeix com un veritable ecosistema d’atenció i suport, on cada nova proposta de suport a les famílies que es fa és acollida amb voluntat de fer-la possible.
Totes les persones que ho necessitin poden contactar amb Família i Salut Mental a: Hotel d’Entitats de Girona (C/ Rutlla 22), de dilluns a divendres, de 9 o 19 h o consultar la nostra web: www.familiaisalutmental.cat.
