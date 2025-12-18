Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
grip GironaUni GironaLoteria de Nadalinversions GironaVeneçuelaPaco Pérez
instagramlinkedin

Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona

Oberta a tota la ciutat, vol ser un espai que vol funcionar com a punt de trobada i ampliar l’oferta gastronòmica de l'hotel

Les imatges de la inauguració de la nova cafeteria de l'Hotel Ultònia

Les imatges de la inauguració de la nova cafeteria de l'Hotel Ultònia

Veure Galeria

Girona Inauguració del restaurant cafeteria hotel Ultonia / Marc Martí / DDG

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L’Hotel Ultonia ha inaugurat aquest dijous a Girona una nova cafeteria-restaurant, la Granja Ultonia, oberta també a la ciutat, un espai que vol funcionar com a punt de trobada i ampliar l’oferta gastronòmica de l’establiment. La cafeteria obre les portes divendres.

El nou local s’emmarca en la renovació dels espais comuns de l’hotel i recupera el vincle històric amb la Granja Ultonia, que als anys cinquanta havia ocupat el mateix emplaçament i es va convertir en un lloc emblemàtic de reunió per a molts gironins i gironines.

La proposta aposta per un ambient elegant i acollidor, amb una reinterpretació contemporània que incorpora elements que evoquen l’estètica dels anys seixanta, en referència als orígens de l’hotel, que va obrir l’any 1962.

TEMES

Tracking Pixel Contents