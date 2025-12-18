Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
Oberta a tota la ciutat, vol ser un espai que vol funcionar com a punt de trobada i ampliar l’oferta gastronòmica de l'hotel
L’Hotel Ultonia ha inaugurat aquest dijous a Girona una nova cafeteria-restaurant, la Granja Ultonia, oberta també a la ciutat, un espai que vol funcionar com a punt de trobada i ampliar l’oferta gastronòmica de l’establiment. La cafeteria obre les portes divendres.
El nou local s’emmarca en la renovació dels espais comuns de l’hotel i recupera el vincle històric amb la Granja Ultonia, que als anys cinquanta havia ocupat el mateix emplaçament i es va convertir en un lloc emblemàtic de reunió per a molts gironins i gironines.
La proposta aposta per un ambient elegant i acollidor, amb una reinterpretació contemporània que incorpora elements que evoquen l’estètica dels anys seixanta, en referència als orígens de l’hotel, que va obrir l’any 1962.
