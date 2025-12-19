Aprovada definitivament l'ampliació d'un tram del carrer Figuerola de Girona
L'Ajuntament ja pot licitar obres, entre Ramon Folch i Bonastruc de Porta, que compten amb un pressupost de 183.983,98 euros
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona ha aprovat definitivament el projecte d’ampliació de les voreres del carrer Figuerola, en el tram comprès entre l’avinguda Ramon Folch i el carrer Bonastruc de Porta, una actuació pensada per guanyar espai per als vianants i millorar la seguretat i la qualitat urbana d’aquest àmbit. L’acord es va adoptar en la sessió ordinària del 28 de novembre de 2025, després que el projecte —aprovat inicialment a principis del mes de febrer del 2024— hagi superat el període d’exposició pública sense que s’hi hagin presentat al·legacions.
Amb l’aprovació definitiva, el consistori pot activar ara el procés de licitació de les obres, que compten amb un pressupost de 183.983,98 euros, a l’espera que les empreses interessades presentin les seves ofertes i es pugui formalitzar l’adjudicació. L’actuació tindrà una durada prevista de sis mesos i afectarà una superfície aproximada de 1.303,30 metres quadrats.
El projecte
El projecte preveu eixamplar les voreres a banda i banda del carrer, que passaran a tenir una amplada d’entre 2,10 i 2,30 metres, millorant notablement les condicions de pas per als vianants. Actualment, les voreres tenen amplades d’1,15 i 1,25 metres, mentre que la calçada, d’un sol sentit de circulació, i la zona d’aparcament ocupen un total de cinc metres i mig.
Per fer possible aquesta transformació, s’eliminaran les places d’aparcament existents en aquest tram del carrer Figuerola, de manera que no s’hi permetrà ni l’estacionament ni la parada de vehicles. Tot i això, el projecte contempla el manteniment d’una zona de càrrega i descàrrega a tocar de l’avinguda de Ramon Folch, per garantir el funcionament de les activitats de la zona.
La il·luminació
A més, l’actuació inclourà la millora de la il·luminació pública, amb la substitució de les lluminàries actualment fixades a les façanes per fanals, amb l’objectiu d’augmentar la lluminositat i la sensació de seguretat al carrer.
La proposta sorgeix d’una demanda veïnal recollida en el marc dels pressupostos participatius dels anys 2018 i 2019, i forma part de les actuacions municipals orientades a prioritzar l’espai per als vianants i millorar la qualitat de l’espai públic.
