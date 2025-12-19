Aquestes són les inversions pactades entre la Generalitat i l'Ajuntament de Girona pel nou Trueta
S’acorden inversions de quasi vuit milions per transformar l’entorn de Santa Eugènia i Can Gibert, la incorporació de més solars públics per a la construcció de nous habitatges de lloguer assequible i la transformació urbana de Girona Est i es millora el transport públic
La primera reunió de la Comissió Bilateral entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona d’aquesta legislatura ha servit per tancar un conjunt d’acords estratègics que marcaran part del desenvolupament de la ciutat en els pròxims anys, amb especial incidència en urbanisme, habitatge i mobilitat.
Urbanisme i transformació urbana
Inversions urbanístiques
- Pont sobre la riera Masrocs: finançament d’una part de la construcció del pont que ha d’unir Mas Xirgu amb el futur Campus, per facilitar la mobilitat des del sud de la ciutat.
- Reurbanització de la “plaça roja” (davant del riu Güell): transformació de l’espai pavimentat en un espai públic més amable, amb jocs i mobiliari.
- Plaça del Barco (Santa Eugènia): actuació de millora per convertir-la en refugi climàtic, amb condicions més adequades per afrontar episodis de calor.
- Corredor verd Girona–Salt–Vilablareix: construcció d’un nou eix verd integrat a la infraestructura de “La Vora” per connectar els municipis a peu i en bicicleta.
Altres compromisos
- Finançament parcial d’un centre d’orientació i acompanyament a persones amb càncer.
- Promoció urbanística del polígon de Mas Xirgu.
- Convocatòria d’un concurs d’urbanisme i arquitectura per definir el corredor verd Güell–Masrocs.
Habitatge i transformació de Girona Est
Habitatge públic i assequible
- Incorporació a la reserva pública de dos solars al carrer Tomàs Carreras i Artau, que permetran construir entre 32 habitatges de lloguer assequible.
- Compromís de destinar com a mínim el 25% d’aquests habitatges a lloguer social.
- Aquests solars se sumen als 14 ja incorporats, que permetran construir fins a 415 habitatges públics.
Transformació integral de Girona Est
- Creació d’una nova oficina tècnica el 2026 per redactar un Pla Integral de transformació de Girona Est.
- El pla abordarà els àmbits urbanístic, social, econòmic i de mobilitat.
- Definició d’un sistema de finançament compartit entre administracions per executar les actuacions.
- L’Ajuntament assumirà la tramitació de les modificacions urbanístiques necessàries.
Governança
- Creació d’una taula de treball interadministrativa durant el primer semestre de 2026 per fer seguiment del Pla Integral de Girona Est.
Mobilitat
Inversions en serveis
- Noves cotxeres de TMG: la Generalitat hi aportarà 1 M€ repartits en dues anualitats (2026 i 2027).
- Girocleta a Salt: subvenció per construir 3 estacions (sense import detallat al text).
Millores de servei i planificació:
- Augment de freqüències de bus:
- L10 (Girona–Fornells) fins a 30 minuts.
- L5 (Girona–Vilablareix) fins a 15 minuts.
- Nova freqüència 30 minuts a la línia Sant Gregori–Girona (durant el 2026).
- Valoració de millores el 2026 a les línies Girona–Caldes, Girona–Aeroport i Girona–Lloret.
- Nou mapa de serveis (a partir del 2028): treball conjunt per definir el model, amb:
- participació del territori,
- ampliació de serveis en cap de setmana,
- estudi per harmonitzar tarificacions socials i estendre la T-Mobilitat.
- Estudi de descarbonització de flotes d’autobusos: impuls d’un programa per reduir emissions del transport públic per carretera.
- Tren Tramvia: licitació per redactar l’estudi informatiu del tram Montilivi – Sarrià de Ter – Banyoles a inicis del 2026.
- Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal: impuls de les propostes del pla (en redacció) i suport a l’expansió de la Girocleta.
