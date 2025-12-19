Detingut un home de 68 anys per vendre medicaments psicotròpics a joves al parc Central de Girona
Els Mossos d'Esquadra l'han arrestat després que el tràfic de substàncies hagi generat queixes veïnals
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 68 anys per vendre medicaments psicotròpics a joves al parc Central de Girona. L’arrestat, que ja comptava amb antecedents policials, està acusat d’un delicte contra la salut pública.
El cos policial havia rebut queixes veïnals pel tràfic de substàncies per part d’aquest home, que actuava a la zona compresa entre l’antiga estació d’Olot (“Estació Jove”), el carrer Santa Eugènia i l’edifici de la Punxa. Segons els testimonis, l’individu es movia durant tot el dia entre joves als quals presumptament venia fàrmacs psicotròpics que requereixen recepta mèdica, generant molèsties a la zona. Els veïns alertaven que, a més del tràfic, hi havia grups de joves que consumien begudes alcohòliques, deixaven deixalles, fumaven i posaven música alta.
Vigilància i detenció
Finalment, aquest dijous, al voltant de la una del migdia, agents de proximitat dels Mossos de la comissaria de Girona es van desplaçar al lloc i van establir un dispositiu de vigilància. Van observar una aglomeració de joves d’entre 20 i 30 anys i van detectar com un home realitzava un intercanvi de producte per diners.
Durant l’escorcoll, els agents van localitzar 65 euros en bitllets fraccionats i nou blísters de diversos fàrmacs que requereixen recepta mèdica dins d’una bandolera que l’home portava a l’espatlla, confirmen els Mossos.
Per aquests fets, l’home de 68 anys va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i aquest divendres ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.
