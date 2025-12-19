Detingut a Sarrià de Ter per descarregar vídeos sexuals de menors d'edat
Malgrat que l'arrestat per pornografia infantil havia eliminat molts discos durs, la Policia Nacional va confiscar diversos dispositius per fer-ne l'anàlisi forense
La Policia Nacional ha detingut un home al seu domicili de Sarrià de Ter per un presumpte delicte de pornografia infantil. Segons les investigacions, el jove hauria estat descarregant aquest tipus de material durant almenys un any.
Els primers indicis van arribar arran d’una informació que alertava sobre possibles descàrregues il·legals realitzades al domicili del detingut, que podrien contenir pornografia de menors. Segons els informes policials, el material podria incloure vídeos i imatges de nens i nenes d’entre 8 i 12 anys en situacions de caràcter sexual, tant de manera individual com amb altres adults.
Després de diverses gestions, els agents van localitzar el presumpte autor a Sarrià de Ter i van sol·licitar una ordre judicial per escorcollar el seu domicili i comprovar la presència dels arxius. Durant l’escorcoll es va veure que l’home s’havia desfet de molts discs durs i unitats d’emmagatzematge de la majoria dels seus equips informàtics. Tot i això, la policia va intervenir diversos dispositius que seran analitzats per experts en informàtica forense per determinar l’abast de les descàrregues.
Durant el registre, els agents van poder comprovar in situ l’existència de diversos vídeos en què apareixien menors realitzant conductes sexuals, fet que va motivar la detenció immediata del sospitós.
La Policia Nacional assenyala que la simple descàrrega o l’emmagatzematge d’aquest tipus de material és un delicte tipificat al Codi Penal, amb penes que poden arribar a l’any de presó i multes elevades. També recorden que, en cas de descàrrega involuntària, cal notificar immediatament les autoritats.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents
- Paguen amb la mateixa moneda al president de Ryanair quan va a un restaurant d'Irlanda