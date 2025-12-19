Detingut un sensesostre a Bescanó per amenaçar amb un ganivet una guàrdia municipal i els Mossos
El sospitós estava causant molèsties als veïns al costat d'una font pública i l'agent ha anat a identificar-lo
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys per amenaçar amb un ganivet una guàrdia municipal de Bescanó i als mateixos agents de la policia catalana. Segons ha avançat el digital El Caso i ha confirmat l'ACN, els fets han passat aquest divendres pels volts d'un quart de dotze del matí quan diverses persones han alertat que l'home estava alterat i causant molèsties als veïns. En aquell moment, la guàrdia municipal del poble ha anat fins al lloc dels fets a identificar-lo, però lluny de fer-ho, l'home s'ha mostrat violent i ha amenaçat l'agent amb un ganivet. Ha estat aleshores quan la víctima ha demanat suport als Mossos d'Esquadra quan han arribat a la zona poca al cap de pocs minuts.
Un cop allà, el sospitós no ha desistit i ha amenaçat també els policies que l'han acabat reduint i emmanillat. Finalment, se l'han emportat a la comissaria a l'espera de saber la identitat de l'home i passar-lo a disposició del jutjat de guàrdia de Girona, per respondre d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.
