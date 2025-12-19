Girona afirma que la subvenció del Pla de Barris és una "oportunitat magnífica" per "transformar" Pont Major
Salellas remarca que ja han començat a treballar per impulsar el projecte i crear l'oficina tècnica
L'Ajuntament de Girona celebra la concessió de la subvenció de 12,37 milions d'euros en el marc del Pla de Barris perquè permetrà "transformar" Pont Major. L'alcalde, Lluc Salellas, ha afirmat que estan "molt i molt contents" de poder posar fil a l'agulla a un projecte que engloba accions que giren al voltant de la transformació urbana, la transició ecològica i la voluntat de crear comunitat. De fet, ha remarcat que tan bon punt han sabut que és un dels municipis seleccionats en la primera convocatòria del Pla, ja han començat a fer gestions internes per impulsar-lo i crear l'oficina tècnica. Salellas sosté que és una "oportunitat magnífica" per millorar el barri, que és l'entrada nord de la ciutat.
Girona va presentar a la convocatòria del Pla de Barris una transformació "integral" del Pont Major amb projectes que sumen 24,92 milions d'euros. Entre les accions proposades hi ha rehabilitar els pisos sindicals, transformar el passeig Sant Joan Bosco (ampliant voreres i que sigui d'un sol sentit), obrir el barri més cap al riu (amb la compra de la devesa) i impulsar accions comunitàries per crear vincle entre els veïns.
Aquest divendres el Govern ha publicat la resolució de la primera convocatòria del Pla de Barris i entre les poblacions que rebran subvencions hi ha Girona. L'aportació serà de 12,37 milions d'euros.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat que estan "molt i molt contents" d'haver aconseguit el Pla de Barris per poder consolidar tota una línia d'actuacions que ja estaven fent per millorar el barri, com augmentar freqüències de pas del bus o reformar els pisos de l'Aurora.
"És una oportunitat magnífica per al barri de Pont Major", ha afirmat Salellas que exposa que les propostes van vinculades al creixement, a la millora d'equipaments, a la intervenció comunitària i a protegir i desenvolupar "el pulmó verd vinculat al riu Ter" al seu pas pel barri.
L'alcalde també ha recordat que Pont Major és l'entrada nord a la ciutat i que les actuacions en aquest punt de la ciutat se sumen als projectes de millora i transformació de l'entrada sud per la carretera Barcelona, l'oest amb el Campus de Salut i l'impuls del pla integral per al sector est.
