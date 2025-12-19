El Govern aportarà 8 milions per a l'entorn del nou Trueta amb l'objectiu que es preservi el parc Jordi Vilamitjana
La Generalitat i l'Ajuntament de Girona subratllen el seu "compromís inequívoc" amb els terminis per al nou Trueta
El Govern aportarà 8 milions d'euros per a l'entorn del nou Trueta amb l'objectiu que es preservi el parc Jordi Vilamitjana. És un dels acords que han signat aquest migdia la Generalitat i l'Ajuntament de Girona en el marc de la primera reunió bilateral. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que pensen que salvar el parc "és viable". "L'acord recull la voluntat de tirar endavant aquest camí", ha dit en referència al pacte. Per la seva banda, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha posat en relleu el compromís que el Campus de Salut "no arribi sol" sinó que s'acompanyi de "millores" per als barris. Tant Govern com consistori, això sí, subratllen el seu "compromís inequívoc" amb els terminis per al nou Trueta.
Olot celebra ser el projecte més ben valorat del Pla de Barris que li atorgarà 15 milions per la reforma del nucli antic
Els psicòlegs gironins alerten de l'ús "indiscriminat" que es fa de la IA per resoldre problemes de salut mental
