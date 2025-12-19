Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern aportarà 8 milions per a l'entorn del nou Trueta amb l'objectiu que es preservi el parc Jordi Vilamitjana

La Generalitat i l'Ajuntament de Girona subratllen el seu "compromís inequívoc" amb els terminis per al nou Trueta

Foto de grup de la bilateral entre Generalitat i Ajuntament de Girona.

Foto de grup de la bilateral entre Generalitat i Ajuntament de Girona. / ACN

ACN

ACN

Girona

El Govern aportarà 8 milions d'euros per a l'entorn del nou Trueta amb l'objectiu que es preservi el parc Jordi Vilamitjana. És un dels acords que han signat aquest migdia la Generalitat i l'Ajuntament de Girona en el marc de la primera reunió bilateral. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que pensen que salvar el parc "és viable". "L'acord recull la voluntat de tirar endavant aquest camí", ha dit en referència al pacte. Per la seva banda, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha posat en relleu el compromís que el Campus de Salut "no arribi sol" sinó que s'acompanyi de "millores" per als barris. Tant Govern com consistori, això sí, subratllen el seu "compromís inequívoc" amb els terminis per al nou Trueta.

