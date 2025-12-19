Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
L'establiment preveu obrir el 21 de gener juntament amb el punt de recollida de Vilablareix
Ikea ja llueix el cartell al que serà el seu nou establiment a Girona. El rètol de la cadena de mobles s'ha col·locat aquest divendres el matí davant de l'expectació dels conductors que passaven per la zona de l'Avellaneda. La nova botiga, que obrirà el 21 de gener, està situada a l'antic local on Leroy Merlin hi tenia la seva secció de jardineria. La botiga està situada a la carretera de Barcelona-carrer Astúries, número 61.
A la nova botiga hi haurà elements per a totes les habitacions de la llar i uns 1.200 productes disponibles per a la compra directa, a més d'assessorament personalitzat en decoració i planificació. També disposa d'una zona de restauració de 90 metres quadrats anomenada "Swedish Bite" per donar a conèixer la gastronomia sueca.
Al mateix temps, l'empresa preveu obrir un punt de recollida a Vilablareix. En concret al carrer Ciurana de Güell, numeros 5-7. Aquest punt facilitarà la recollida de comandes tant a la botiga com a través d'altres canals, com ara el web o per telèfon. Aquest nou format de botiga forma part de l'estratègia d'Ikea "d'integrar-se encara més a la vida quotidiana de les persones, reduir distàncies i fer l'assortiment encara més accessible", segons fonts de l'empresa.
Ara mateix hi ha un espai de planificació i punt de recollida d'Ikea a Girona, amb una plantilla de 14 persones que formaran part de la nova botiga i el punt de recollida. L'espai actual es mantindrà obert fins al dia de la inauguració de la nova botiga.
