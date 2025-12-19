L'hospital Santa Caterina celebra el Nadal amb una cinquantena d’activitats
L’acte institucional centra la celebració de les festes, amb el lliurament dels premis de la postal de Nadal i del concurs de decoració nadalenca, amb la participació de 31 serveis
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), entitat que gestiona l'hospital Santa Caterina entre altres centres, organitza durant aquestes festes de Nadal un ampli programa d’activitats als seus centres i serveis del territori amb l’objectiu d'humanitzar l’atenció, reforçar els vincles comunitaris i apropar l’esperit nadalenc a pacients, persones usuàries, familiars i professionals.
El programa inclou tallers creatius, concerts, cantades de nadales, sortides culturals, àpats de germanor, activitats lúdiques i solidàries, així com visites de voluntariat i propostes comunitàries que es duen a terme als hospitals, centres residencials, serveis de rehabilitació comunitària i altres dispositius de l’IAS.
El punt central de les celebracions és l’acte institucional de Nadal de l’IAS, que es va celebrar aquest dijous. Durant aquest acte es va fer un reconeixement a les persones treballadores que s’han jubilat aquest any i també a les que compleixen 25 anys de trajectòria professional a l’organització.
També s’ha fet el lliurament dels premis del concurs de la postal de Nadal per als fills i filles dels treballadors de l’IAS i del concurs de decoració nadalenca.
Concurs de decoració
Aquest any, el concurs de decoració ha sumat més participació que mai, amb 31 candidatures procedents de les diferents línies assistencials, des de les unitats de l’hospital Santa Caterina, a els centres de Xarxa de Salut Mental i Addicions de les comarques gironines, passant pels equips d’atenció primària i l’atenció intermèdia. Això ha posat de manifest un any més, la implicació dels equips i la voluntat compartida de crear entorns més acollidors, càlids i propers durant les festes. La decoració dels espais assistencials esdevé així una eina més de cura emocional i benestar, tant per a les persones ateses com per als professionals.
Les activitats nadalenques s’estenen al llarg de tot el territori, amb una forta presència de col·laboracions amb escoles, entitats socials, voluntariat i institucions culturals, que contribueixen a fer del Nadal una experiència compartida i oberta a la comunitat. Concerts, cantades, exposicions, jocs tradicionals, sortides i celebracions internes formen part d’un programa pensat per trencar la rutina assistencial i generar moments d’alegria, participació i convivència.
Des de l’IAS es posa en valor la importància de viure el Nadal als hospitals i centres assistencials com una oportunitat per reforçar la humanització de l’atenció, reconeixent la dimensió emocional i relacional de la salut i el benestar, especialment en dates significatives com aquestes.
Les celebracions s’allargaran fins després de Reis, mantenint viu l’esperit nadalenc i el compromís de l’IAS amb una atenció integral, propera i centrada en les persones.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents