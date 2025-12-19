Llagostera aprova un pressupost de 14,1 milions per al 2026
Es preveuen inversions per un import de 553.632 euros
Redacció
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ha aprovat aquest dimecres, 18 de desembre, el pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’exercici 2026. El pressupost general consolidat ascendeix a 14.127.500 euros, dels quals 12.280.000 euros corresponen a l’Ajuntament i 1.847.500 euros a l’organisme autònom de la Residència Josep Baulida. El regidor d’Hisenda, Adrià Guinó, ha destacat que el pressupost de l’ajuntament creix un 13,4% respecte el 2025 amb una clara aposta per garantir la qualitat dels serveis públics, la millora de les condicions laborals del personal municipal i l’impuls d’inversions al municipi.
El pressupost del 2026 preveu inversions reals per un import de 553.632 euros, destinades principalment a la millora d’equipaments esportius i d’infraestructures municipals. Entre les actuacions destacades hi ha la reforma i millora del pavelló municipal Josep Mir, del local polivalent i del camp de futbol municipal, així com la consolidació i restauració de la caseta de la guardessa del pas de Panedes i la connexió de l’itinerari entre Llagostera Residencial i el polígon industrial.
A més, durant el 2026 està prevista l’adjudicació del projecte de la nova residència per a la gent gran, així com dels projectes d’urbanització del carrer Girona i de millora de l’itinerari entre la plaça Barceloneta i el carrer Ganix (inclosos en el PUOSC). Tots aquests projectes es preveuen finançar a través de l’Institut Català de Finances (ICF), amb préstecs bonificats i amb condicions favorables pel que fa a l’amortització del capital. Com que no es preveu cap desemborsament durant el 2026, aquestes inversions es computaran a l’exercici 2027, tal i com ha explicat el regidor d’Hisenda, Adrià Guinó. Un cop tancat l’exercici 2025, es preveu fer front a noves inversions gràcies a l’alliberament de crèdits disponibles i sobrants d’exercicis anteriors, i per la incorporació de romanents de tresoreria.
El pressupost del 2026 manté l’equilibri entre ingressos i despeses i compleix amb el pla econòmic financer municipal, consolidant un baix nivell d’endeutament. En l’àmbit dels ingressos, es preveu una millor recaptació d’impostos directes i indirectes, així com l’actualització de taxes i transferències d’altres administracions, mentre que en despeses es consoliden els ajustos realitzats en exercicis anteriors per garantir la sostenibilitat dels serveis municipals.
El Ple també ha aprovat la plantilla de personal per al 2026, que incorpora millores retributives i noves places amb l’objectiu de reforçar l’estructura municipal. Destaquen l’increment generalitzat del complement de destí, la creació d’una nova plaça de tècnic/a d’esports, una plaça A1 de control intern a l’àrea d’Intervenció i una nova plaça de caporal de la Policia Local, així com diverses promocions internes. També es preveu l’externalització del servei de neteja de dependències municipals a partir del darrer quadrimestre de l’any.
Amb l’aprovació d’aquests comptes, l’Ajuntament de Llagostera estableix el marc econòmic i organitzatiu per afrontar el 2026 amb garanties, reforçant els serveis municipals, millorant les condicions del personal i preparant el municipi per a futures inversions de gran abast, en especial la Residència de la Gent Gran. El pressupost s’ha aprovat amb els vots de l’equip de govern (Junts per Llagostera i PSC) i els vots contraris dels grups a l’oposició, ERC Llagostera i CUP-Alternativa per Llagostera.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents