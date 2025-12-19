La pista de gel de Girona obre aquest dissabte
Amb una superfície de 800 m2 és una de les pistes més grans de Catalunya
La 18a edició de la Pista de Gel de Fira de Girona s’inaugura aquest dissabte i estarà en funcionament fins al 4 de gener, recuperant el format habitual després de l’edició passada. Entre les principals novetats hi ha el retorn del tobogan, amb 2,5 metres d’alçada, 27 metres de longitud i tres carrils per baixar-hi en trineu, un dels elements més populars de l’activitat nadalenca.
La proposta, plenament consolidada dins la programació de Nadal a la ciutat, manté els espais tradicionals: una pista coberta de 800 metres quadrats, dividida en dues zones i considerada una de les més grans de Catalunya, i el tobogan, absent l’any passat. En l’àmbit de la sostenibilitat, l’organització ha tornat a instal·lar 30 contenidors de 1.000 litres per reutilitzar l’aigua del gel, gràcies a l’estalvi aconseguit en l’últim any. A més, es preveu reduir el consum energètic aprofitant les 252 plaques solars instal·lades aquesta primavera al Palau Firal.
Seguint la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, també es convidaran nens i joves de centres d’acollida en risc d’exclusió social, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Fundació ”la Caixa”. L’organització calcula que hi haurà uns 240 patinadors cada hora, amb una seixantena de noves entrades cada 15 minuts. En els darrers anys, la xifra total d’usuaris s’ha situat al voltant de les 18.000 persones.
Les entrades es poden adquirir tant a les taquilles com de manera anticipada a través del web www.pistadegel.firagirona.com, que permet escollir dia i hora i agilitzar l’accés a les instal·lacions, evitant cues i aglomeracions. Des de l’organització es recomana arribar-hi uns 20 minuts abans de l’inici de l’activitat per disposar de temps suficient per preparar-se.
Els preus
Pel que fa als preus, patinar costa 12 euros l’hora, amb el lloguer de patins inclòs, mentre que quatre baixades en trineu tenen un preu de 4 euros. L’ús de guants és obligatori, tot i que es poden adquirir al mateix recinte. També s’ofereix un abonament de 10 hores per 100 euros, pensat especialment per a famílies, grups o celebracions. Els membres de la comunitat universitària de la UdG poden patinar per 9 euros l’hora, mentre que les famílies nombroses i monoparentals paguen 8 euros l’hora. A més, els subscriptors del Diari de Girona disposen d’un 2x1 en l’adquisició d’entrades.
La instal·lació comptarà amb dues pistes diferenciades: una per a principiants i una altra, de majors dimensions, per a patinadors habituals. L’espai per als novells disposarà d’elements de suport, com pingüins de fusta, i també hi haurà cascs de protecció per a qui els necessiti.
La Pista de Gel obrirà del 20 de desembre al 4 de gener, amb horari general de 10 a 21 hores. Els dies 24 i 31 de desembre l’activitat es farà de 10 a 19 h, el dia de Nadal el recinte romandrà tancat, i l’1 de gener obrirà de 16 a 21 h.
